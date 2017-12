Etapa a 11-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Campionatul Judeţean de fotbal a continuat cu etapa a 11-a, în care Voinţa Valu lui Traian a salvat in extremis un punct la Topraisar, egalînd în prelungiri! În Seria Nord, Dacia Mircea Vodă şi Ştef Serv Seimeni îşi continuă duelul pentru promovare, în timp ce Peştera Dobrogei Peştera s.a disptanţat la cinci puncte de principala rivală, Sport Prim Oltina.

Iată rezultatele etapei a 11-a - SERIA EST: AS Independenţa - CSM II Medgidia Valea Dacilor 0-0; Viitorul Mereni - Viitorul Cerchezu 5-2 (Socianu 28, 70, Gh. Ciobanu 78, 86, M. Nedelcu 30 - Mihăilescu 49, Creangă 57); Sparta II Techirghiol - AS Bărăganu 11-1 (Gh. Hrib 1, 10, 40, 55, 81, 85, Omer 25, 34, 43, Gheţău 61, 67 - Neacşu 47); Recolta Negru Vodă - Avîntul Comana 2-1 (Cupeş 36, 56 - Benghea 59); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni 1-1 (D. Cristea 68 - Achim 46); AS Ciocîrlia - CFR Constanţa 1-3 (Atodiresei 72 - S. Voicu 11, M. Şerban 20, 85); Viitorul II Cobadin - Aurora II 23 August 1-2 (Păcuraru 23 - Bucălie 32, 80-pen); Unirea Topraisar - Voinţa Valu lui Traian 2-2 (Ianoş 41-pen, 71 - Precup 69, 91). Clasament EST: 1. Cobadin II 27p; 2. Valu lui Traian 25p; 3. Techirghiol II 24p; 4. Comana 22p; 5. Topraisar 22p; 6. CFR 20p; 7. 23 August II 20p; 8. Amzacea 20p; 9. Mereni 15p; 10. Independenţa 14p; 11. Chirnogeni 13p; 12. Negru Vodă 13p; 13. Ciocîrlia 8p; 14. Valea Dacilor 7p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Vulturu 5-1 (V. Ivan 20, 42, Boboc 21, R. Nicolai 48, 89 - V. Nedelcu 50); Steaua Dorobanţu - Viitorul Tîrguşor 2-4 (R. Iordache 40, 56 - A. Stoica 30, V. Petre 58, Bengalici 84, 89); Dacia Mircea Vodă - Dunaris Topalu 7-1 (Trestianu 5, 33, 51, Ciobănuc 50, 84, 85, Eftimie 55 - G. Ion 75); Voinţa Siminoc - Gloria Seimeni 5-1 (Arete 4, 65, Arion 15, 30, C. Lungu 52 - V. Ilie 18); Ştef Serv Seimeni - CSS Medgidia 5-0 (L. Stîngă 23, 44, Şt. Florea 26, 56, 59); Viitorul Fîntînele - Pescăruşul Gîrliciu 3-0 (neprezentare); Sportul Tortomanu - Dunărea Ciobanu 3-3 (Mărgean 10, Mihalache 51, Strufac 65-pen - R. Tudor 53, 82, P. Barbu 80); Sport Club Horia - Ulmetum Pantelimon 6-4 (Şeitan 23, C. Cristea 38, 54, 68, Tacciu 71, 85 - N. Toma 49, Agavriloaie 75, 90, Iacob 79). Clasament NORD: 1. Mircea Vodă 28p; 2. Ştef Serv Seimeni 27p; 3. Ciobanu 22p (10j); 4. Siminoc 21p (10j); 5. Gîrliciu 20p; 6. Pantelimon 19p (10j); 7. Gloria Seimeni 16p (10j); 8. Topalu 16p; 9. Tortomanu 16p; 10. Fîntînele 16p; 11. CSS Medgidia 13p (10j); 12. Horia 12p (10j); 13. Ghindăreşti 11p; 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 3p; 16. Dorobanţu 0p.

SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi 4-3 (I. Stan 17, 35, Oglan 53-autogol, M. Sivriu 70 - Ceti 27-autogol, Orăscu 35, Barangă 47); Sacidava Aliman - Peştera Dobrogei Peştera 4-6 (D. Sivriu 18, 81, Topalu 38, C. Coman 61 - Spătaru 10, 48, David 35, 55, Vrabie 80, 88); Progresul Dobromir - Marmura Deleni 7-2 (Selim Ismail 36, 73, 84, Ainur Ali 57, 82, Elisan Iusein 48, 89 - D. Vişan 26, 33); Sport Prim Oltina - Dunărea II Ostrov 1-1 (G. Plăcintă 89 - Căciulan 44). Clasament SUD: 1. Peştera 25p; 2. Ostrov II 23p; 3. Oltina 20p; 4. Adamclisi 14p; 5. Ion Corvin 13p; 6. Aliman 8p; 7. Dobromir 6p; 8. Deleni 6p.