Europa şi America Latină, la cuţite

PALMĂ DIPLOMATICĂ Fostul analist al CIA Edward Snowden a provocat un adevărat îngheţ diplomatic între statele UE şi America Latină. Decizia Franţei şi Portugaliei de a-şi închide spaţiul aerian pentru avionul preşedintelui bolivian, Evo Morales, din cauza suspiciunii că Edward Snowden s-ar afla la bord, a făcut practic să sară în aer întreaga Americă Latină. Cele 12 ţări ale Uniunii Naţiunilor Sud-Americane (UNASUR) au convocat un summit extraordinar. Noaptea de marţi spre miercuri a fost un adevărat sfetnic rău pentru oficialii de la Paris şi Lisabona care şi-au închis spaţiul aerian pentru avionul preşedintelui bolivian, care se întorcea de la Moscova, unde s-a desfăşurat forumul ţărilor exportatoare de gaz. Ceva mai târziu, exemplul celor două ţări a fost urmat de Roma şi Madrid. Cauza interdicţiei de survol a constituit-o suspiciunea că la bord s-ar afla Edward Snowden.

Totul ar fi pornit de la întrevederea din Brunei dintre ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, şi secretarul de Stat american, John Kerry, în care acesta din urmă le-a solicitat autorităţilor ruse să-l deporteze pe Edward Snowden într-o ţară terţă, de unde acesta ar putea fi preluat de americani. Şeful diplomaţiei ruse a respins această variantă. Ulterior, în ajunul plecării de la Moscova, Evo Morales a declarat pentru postul rus de televiziune RT că „Bolivia este gata să ajute oamenii care deconspiră spioni”. Şi liderul venezuelean, Nicolas Maduro, nu s-a zgârcit cu laudele adresate „binefăcătorului omenirii” Edward Snowden, însă acesta a evitat un incident diplomatic, deoarece a plecat de la Moscova la Minsk. Ghinionistul Evo Morales a luat din plin „palma diplomatică” şi, la mustaţă, oficialii din Austria au permis aterizarea forţată. După ce pasagerii au fost supuşi unui control al paşapoartelor, Ministerul de Interne al Austriei a dat asigurări că Edward Snowden nu se află printre aceştia, lucru confirmat şi de însuşi preşedintele austriac, Heinz Fisher, sosit la aeroport, în miez de noapte, pentru a se întâlni cu Evo Morales, pentru a respecta regulile de protocol. Incidentul neplăcut pentru liderii latino-americani i-ar putea determina să forţeze problema acordării de azil politic pentru Edward Snowden, oferind noi argumente aceloraşi autorităţi boliviene sau venezuelene, considerate până acum izolate.

JOC DUBLU ÎN FRANCEZĂ Încercând să dreagă busuiocul, şeful diplomaţiei franceze, Laurent Fabius, l-a sunat pe omologul bolivian, David Choquehuanca, pentru a-l asigura că Parisul nu a intenţionat niciodată să refuze avionului prezidenţial bolivian survolarea teritoriului francez. Fabius a subliniat că autorizaţia de survol a fost confirmată imediat ce autorităţile au fost informate că aeronava respectivă era cea a preşedintelui Morales. Explicaţiile autorităţilor nu au mulţumit o bună parte din clasa politică franceză, care a denunţat aservirea Franţei la interesele americane. După Germania, Franţa este cea mai spionată ţară europeană prin programul PRISM.

Franţa a trecut însă de la statutul de victimă la cel de călău, pentru că s-a aflat că, asemeni SUA, dispune de propriul sistem foarte performant de spionare a telecomunicaţiilor. Publicaţia „Le Monde” a titrat că Direcţia Generală pentru Securitate Externă (DGSE), serviciile secrete franceze, colectează sistematic semnalele electromagnetice emise de calculatoarele şi telefoanele utilizate pe teritoriul ţării sau de cetăţenii francezi în afara graniţelor. Politicienii francezi care se perindă la putere sunt informaţi şi acest „Big Brother a la francais“ este cât se poate de ilegal. Ceea ce caută serviciile secrete sunt metadatele şi nu conţinutul mesajelor, pentru a identifica locaţia celulelor considerate teroriste, bineînţeles. Şi DGSE colectează datele telefonice ale milioanelor de abonaţi, mail-urile, SMS-urile şi faxurile. Aceste date sunt stocate la Paris, unde autorităţile dispun de un supercalculator capabil să înmagazineze gigaocteţi. Anumite informaţii pot fi folosite de poliţia judiciară sub forma legală de „informaţii anonime”. Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi Civile (CNIL) din Franţa se jură însă că procedura naţională interzice un vast program de genul PRISM operat de SUA.

SCHIMB DE INFORMAŢII Preşedintele Obama a asigurat-o pe Angela Merkel că SUA iau în serios îngrijorările europene ce au urmat dezvăluirilor cu privire la spionajul practicat de americani în Europa. Responsabili ai celor două ţări ar urma să se întâlnească pentru a discuta aceste probleme mai în detaliu, în următoarele zile, au mai convenit Barack Obama şi Angela Merkel, în cadrul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o miercuri. Printre altele, Casa Albă a confirmat că un grup transatlantic de experţi se va reuni, începând cu 8 iulie, pentru a schimba informaţii pe tema programului american de monitorizare a comunicaţiilor PRISM ce vizează de asemenea cetăţeni europeni, potrivit dezvăluirilor făcute de Edward Snowden. Totodată, cei doi lideri şi-au exprimat sprijinul important pentru deschiderea negocierilor privind acordul de liber-schimb dintre SUA şi UE, programate să înceapă luni.

CERERE ÎN CĂSĂTORIE Fosta spioană rusă Anna Champan i-a făcut o propunere de căsătorie lui Edward Snowden. Anna Champan ar vrea să îl salveze astfel de mâna americanilor care sunt pe urmele lui. „Snowden, te însori cu mine?”, a scris aceasta pe contul său de Twitter. „Femeia fatală, cu părul de culoarea focului, a fost laconică şi dulce”, a scris „Daily Mail”. La rândul său, „The New York Daily News” a scris despre „spioana care îl iubeşte pe fostul asistent tehnic al CIA, căutat în prezent de SUA pentru că a dat în vileag un program de supraveghere electronică al guvernului ţării sale”. Publicaţia parafrazează denumirea unui film despre James Bond, „The Spy Who Loved Me” din 1977. Mesajul Annei a fost trimis „din Rusia, cu dragoste”, parafrazând astfel titlul unui alt film al seriei cu celebrul agent 007, „From Russia, with Love”, din 1963.

În 2010, Anna Chapman a fost expulzată din SUA ca spion rus, împreună cu nouă agenţi acare lucrau pentru Moscova. În prezent, este model şi autoarea mai multor proiecte televizate, precum „Secretele lumii cu Anna Chapman”, la canalul de televiziune rus REN t.