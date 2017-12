Exitpoll: PSD-UNPR-PC a câştigat euroalegerile cu 41,4%

Peste 18 milioane de români au fost aşteptaţi, ieri, să-i aleagă pe cei 32 de eurodeputaţi care vor reprezenta România în Parlamentul European (PE). Scrutinul de ieri a fost cu atât mai important cu cât legile româneşti se vor baza îndeosebi pe legislaţia europeană votată în PE. Cu alte cuvinte, eurodeputaţii vor stabili direcţiile pe care se va forma legislaţia românească. Însă nu toţi românii par să fie conştienţi de acest lucru. Reprezentanţii secţiilor de votare au raportat în repetate rânduri un procent mic de alegători. Acest lucru arată un interes scăzut sau, poate, o lipsă de informare a cetăţenilor în ce priveşte PE. Doar 32,16% dintre românii cu drept de vot s-au prezentat duminică la scrutin, un procent mai mare însă decât cel înregistrat la euroalegerile precedente - 27,9%. În judeţul Constanţa, la închiderea urnelor, s-a înregistrat oficial o prezenţă de 29,14%, care ne situa pe locul 33 în topul naţional.

EXITPOLL Exitpoll-ul Operations Research, prezentat de Antena 3 la ora 21.00, dădea drept câştigătoare detaşată a alegerilor alianţa PSD-UNPR-PC, cu 41,4% din sufragii (16 mandate câştigate). Pe locurile următoare, la mare distanţă, s-au situat PNL - 13,4% (5 mandate), PDL - 11,5% (5 mandate), PMP - 6,3% (două mandate), UDMR - 6,4% (două mandate) şi Mircea Diaconu - 4,7% (un mandat). PP-DD şi FC sunt primele sub linia de admitere, cu 4,2% şi, respectiv, 3,3%. De menţionat este faptul că scorul PNL, dacă exitpoll-ul va fi confirmat de rezultatele oficiale, îl obligă pe Crin Antonescu să demisioneze din fruntea partidului, după ce şi-a legat funcţia de obţinerea a cel puţin 20% la aceste alegeri. Pe de altă parte, Mircea Diaconu a întrunit un scor electoral mai mult decât onorabil, luând, singur, mai multe voturi decât alte partide. În ce priveşte diaspora, rezultatele voturilor vor fi date publicităţii, cel mai probabil, începând de astăzi.

INCIDENTE Alegerile europarlamentare de anul acesta s-au remarcat prin lipsa incidentelor majore. Printre puţinele întâmplări demne de menţionat este unul petrecut în Bucureşti, la Casa Presei Libere, unde, în ziua alegerilor, nu a existat conexiune la internet. Pe de altă parte, preşedintele Traian Băsescu, cel care în 2012 îi sfătuia pe români să nu se prezinte la referendumul pentru demiterea sa, şi-a permis din nou, în stilul său caracteristic, să le dicteze românilor ce să facă la alegerile europarlamentare. El i-a „sfătuit” pe cei care nu au o opţiune politică să-şi anuleze buletinele de vot, considerând că, şi în acest fel, românii îşi arată interesul pentru PE. Fără comentarii...

INCIDENTE, MAI DELOC Dacă în judeţul Constanţa procesul electoral a decurs, cu mici excepţii, fără probleme, la Biroul Electoral Judeţean (BEJ) a fost agitaţie mare, telefonul sunând non-stop. La celălalt capăt al firului au fost zeci de preşedinţi de secţii sau locţiitori ai secţiilor de votare care au cerut tot felul de lămuriri pentru diverse probleme, cu toate că scrutinul era în plină desfăşurare. “A fost haos mare. Telefonul a sunat în permanenţă, iar oamenii au cerut explicaţii pentru diverse bazaconii. Unii nu au înţeles unde ar trebui să semneze alegătorii pentru primirea buletinului de vot, alţii au întrebat ce fac dacă descoperă că au buletine în plus sau în minus etc. Asta dovedeşte că, la instruire, preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare nu au fost atenţi. Am avut câteva mii de apeluri telefonice primite”, au declarat surse apropiate procesului de votare. Printre telefoanele ciudate a fost cel al unui preşedinte de secţie, care a întrebat dacă membrii unei secţii de votare pot radia o persoană din lista electorală permanentă. “O femeie a cerut la secţie scoaterea soţului ei din lista electorală permanentă, deoarece acesta este plecat din ţară şi nu vrea ca cineva să voteze în numele lui. Nu se poate aşa ceva. Este ca şi când cineva cere să i se şteargă existenţa”, a adăugat sursa. Printre miile de apeluri telefonice au fost şi unele venite de la cetăţeni, care au cerut la rândul lor, lămuriri pentru diverse probleme. Spre exemplu, multe persoane au sunat pentru că nu ştiau la ce adresă se află secţia de votare. Au existat şi solicitări pentru urna mobilă, deşi cererile pentru aceasta s-au putut depune doar sâmbătă, 24 mai, şi numai între orele 18.00 - 20.00. Menţionăm un incident minor: un patron a fost amendat cu 1.500 de lei pentru că a comercializat alcool în apropierea secţiei de votare. Una peste alta, trecând dincolo de agitaţia de la BEJ, procesul electoral a decurs fără mari probleme, lucru reflectat prin faptul că nu s-au înregistrat decât trei sesizări pe parcursul întregii zile.