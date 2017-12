Experienţa şi-a spus cuvîntul

Toate cele patru semifinaliste de la EURO 2008 au pe bancă antrenori foarte experimentaţi. Cel mai tînăr dintre ei este actualul coach al Germaniei, Joachim Low, aflat la primul său turneu final important. Este drept el a fost şi secundul lui Jurgen Klinsmann la World Cup 2006, dar a fi secund este cu totul altceva faţă de principal... Deşi n-a mai antrenat la nivel de echipă naţională, Low a obţinut performanţe remarcabile cu echipele de club pe care le-a condus - Cupa Germaniei (1997) şi finala Cupei Cupelor (în 1998) cu VfB Stuttgart şi titlul în Austria cu FC Wacker Tirol. Acum, Low are deja bronzul asigurat la Euro (la campionatele europene nu se joacă finala mică), dar ambiţiile sale sînt mai mari - vrea să-i urmeze lui Berti Vogts pe lista antrenorilor care au cucerit un titlu major pentru Germania. Adversarul său, Fatih Terim, are un palmares mult mai frumos la nivel de echipe de club, turcul cucerind Cupa UEFA (2000), patru titluri şi două cupe ale Turciei, toate cu Galatasaray, iar cu Fiorentina a ajuns în finala Cupei Italiei. Dar la naţionala Turciei - pe care a condus-o în două rînduri - n-a avut nici un rezultat notabil. Pînă acum! Oricum, ca să-l depăşească pe Şenol Güneş (antrenorul Turciei la World Cup 2002), Terim trebuie să obţină titlul european. Cel mai bătrîn antrenor care a ajuns în semifinale este Luis Aragones! Rehhagel stabilise precedentul record în urmă cu patru ani, cînd ducea Grecia în semifinale la vîrsta de 65 ani şi 327 zile, dar Aragones i-a bătut recordul acum, cînd a dus Spania în semifinale la vîrsta de 69 ani şi 334 zile. Aragones a avut rezultate impresionante în Spania, dacă ne gîndim că a condus pe Atletico Madrid, cu care a obţinut un titlu şi trei cupe, plus o supercupă a Spaniei, dar şi Cupa Intercontinentală în 1974, la care se adaugă o Cupă a Spaniei cu FC Barcelona. Aceasta este cea mai bună performanţă reuşită la nivel de echipă naţională (explicabil dacă ne gîndim că Spania n-a avut performanţe la modul general!), iar Aragones poate deveni un adevărat erou naţional dacă obţine titlul pentru Spania! În sfîrşit, cel mai titrat antrenor din semifinale este Guus Hiddink, antrenorul Rusiei. Acesta a obţinut cu PSV Eindhoven şase titluri şi patru cupe în Olanda, precum şi Cupa Campionilor Europeni în 1988, iar cu Real Madrid a cîştigat Cupa Intercontinentală în 1998. Iar la nivel de echipe naţionale a calificat Olanda în 1998 şi Coreea de Sud în 2002 în semifinalele World Cup. Ultima performanţă este bronzul cu Rusia de la EURO 2008, turneu final la care are şi şansa de a lupta pentru aurul european. Prin comparaţie, antrenori precum Bilici, Van Basten sau Donadoni - fără cariere îndelungate pe banda tehnică - au cedat în momentele critice, dovedind că experienţa este foarte importantă pentru a cîştiga titlul suprem.