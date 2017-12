Exploziv! Înregistrări cu şefa DNA! În România, dosarele se fac la comandă!

Deşi părea că scandalul politic al momentului nu poate fi întrecut de niciun alt subiect, înregistrările apărute în spaţiul public cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, au captat toată atenţia publică. Procurorul şef al DNA, a apărut în spaţiul public în nişte înregistrări halucinante. Dacă veridicitatea acestora se confirmă, DNA ar trebui dezasamblat şi refăcut pe piloni noi, căci sistemul pe care îl descrie Kovesi este unul de poliţie politică de cea mai joasă speţă, în care dosarele sunt făcute la comandă directă, iar Direcţia îşi atârnă pe perete capetele căzute ale oficialilor de rang cât mai înalt. CCR este doar un mic bau-bau care nu ar trebui să sperie pe nimeni, mai arată şeful DNA. Din perspectiva acesteia, DNA-ul este un CAP care are de scos dosare la hectar pentru a impresiona publicul şi îi ceartă pe procurori într-un limbaj greu de asimilat cu un şef de DNA că “s-au încurcat cu legea” (adică au respectat-o şi nu au dus demersurile mai departe), că “de cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA”, că “am ajuns în punctul în care şi oamenii ne susţin îşi pun întrebarea „noi ce facem?”. Ne-am speriat, sau ce? După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm, sau măcar pe un dosar important. Ne e teamă că CCR a zis că am derapat…”, “să „decapaţi” instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea” etc. Textele înregistrărilor pot fi citite mai jos.

La scurt timp după ce antena3 a difuzat aceste cumplite declaraţii, DNA şi-a prezentat poziţia oficială pe sistemul “pixelul albastru”: “Înregistrarea conţine fragmente care au fost rostite deprocurorul şef în mod public ori la şedintele de lucru cu procurorii unei secţii operative. Între fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu îi aparţin şi care sunt menite să distorsioneze grav conţinutul celor spuse”.

Singurul oficial care a avut o reacţie duminică seara, după difuzare, a fost ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, care a declarat că va sesiza Inspecţia Judiciară. Luni dimineaţă, porivit CSM, Inspecţia Judiciară s-ar fi sesizat din oficiu şi are de gând să o Kovesi să dea explicaţii în privinţa presiunilor evidente pe care le-a făcut asupra procurorilor şi a… “mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm” şi “să ajungem la domnul premier”.

Prima înregistrare difuzată sugerează că Laura Codruța Kovesi intervine în dosare și face poliție politică, că ar fi o răzbunare pe premierul Grindeanu după ce Ministerul Justiției i-atrimis un control, potrivit evz.ro. În înregistrarea prezentată mai jos, Kovesi discută cu procurorul Jean-Nicolae Uncheşelu, care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni-Rovinari:

„Uncheşelu,știţi ce-mi doresc: să „decapaţi” instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea.Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat. Doamne, m-am uitat şi eu pe datele statistice unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara şi am făcut aşa un pic o... (nu se ințelege) DNA-ul aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem.

Înseamnă că sunt alte cauze şi am vrut să stăm un pic de vorbă, să vedem. M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată. Au venit şi la acelaşi procuror şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijoreză, că la aştia cu dosarele vechi, fiecare ştiţi ce aveţi. Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm! De două luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anul trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă”.

Pe 9 şi 10 martie 2017, Kovesi s-a întâlnit cu procurorii la Cheile Grădiştei întărind astfel ipoteza că totul ar avea legătura cu Grindeanu.

“După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu ministru”

”După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm, sau măcar pe un dosar important. Ne e teama că CCR a zis că am derapat. Îşi bat alţii joc de munca noastră, noi să stăm doar să încasăm. Nu degeaba tot zic că e important să ieşim. (...) Dacă simt că nu mai avem curaj o să se urce cu picioarele pe noi. (...) 3,4 dosare importante. Noi, de la începutul anului ne-am luat-o în freză şi cu OUG 13 şi oamenii ne-au apărat", ar fi spus Kovesi.

”Ne-am speriat sau ce? Cine s-a speriat să plece sau cine nu are chef de muncă să plece! Rămân 10 oameni la DNA, d-aia nu avem de treabă, frate, și ne luptăm până în pânzele albe și am auzit comentarii pe dosarul cu OUG 13. Domn`e, eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domnul Surugiu și cu domnul Uncheșelu. N-au făcut un milimetru de la stânga sau la dreapta fără ca eu să spun, da, domnule, sunt de acord și susțin treaba asta și cred în continuare că am făcut ceva legal și corect, chiar să zică CCR că am derapat instituțional pentru ea. O să iau cele patru dosare existente și le pun în brațe și îi zic ”Ia-le domnule Morar, spală-te cu ele pe cap”. Noi dăm cu subsemnatul și la Inspecție și la Ministerul Justiției, ne înjură toată lumea de dimineață până seara și ne-am asumat pentru că am crezut că facem niște lucruri și alții stau cu dosarele sub fund și nu fac nimic”,ar fi spusKovesi, potrivit înregistrărilor.

“De cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA. Deci nu pot să cred aşa ceva!”

“Deci vă rog să-mi spuneţi, de ce, nu ştiu, care vreţi să fiţi primu, că dacă nu, vă numesc eu, de ce o lună de zile, o lună jumate nu s-a întâmplat nimic, vreau şi eu să ştiu. Ce vă lipseşte? Poate vă gândiţi să vă faceţi şi voi nişte priorităţi şi vreau să văd că de la secţie acolo o lună de zile măcar trei persoane sunt învinuite.Orice parchet din România, mi-l arătaţi, eu vă arăt că într-o lună ăia învinuiesc 3 persoane şi noi DNA-ul doar am stat. De cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA. Deci nu pot să cred aşa ceva! Dacă nu vreţi, spuneţi-mi! Dacă nu puteţi, spuneţi-ne! Dar daţi-ne un raport. Păi nu suntem grădiniţă să ne apucăm să-i învăţăm pe unii ce au de făcut. Şi credeţi-mă, nu-mi place... ştiţi bine cei care sunteţi mai vechi în DNA, ştiu că nu v-am întrebat nici când aţi venit nici când aţi plecat, nici de ce lipsiţi”, potrivit înregistrării.

“Să vă iau să vă întreb ce-aţi lucrat săptămâna asta... dar unii vă culcaţi pe ureche, aveţi cu totul alte activităţi. Dacă mă duc acum la Biroul de presă şi fac o listă... deci, credeţi-mă că de dimineaţa până seara stau şi răspund la toate astea... n-am zis nimic de rău de nimeni din DNA, totdeauna am lăudat DNA-ul că vai, cât muncim!

Dar credeţi-mă, am ajuns în punctul în care şi oamenii ne susţin îşi pun întrebarea „noi ce facem?”. Ne-am speriat, sau ce? Cine s-a speriat să plece! Sau cine n-are chef de muncă, să plece!Rămân 10 oameni la DNA, da aia ne vedem de treabă, frate şi ne luptăm până în pânzele albe!”.

“Eu, după decizia Cuţii Constituţionale mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, că mă gândesc că totuşi presăm”

“Şi-am auzit şi comentarii cu dosaru pe OUG 13. Domne, eu mi-am asumat acest dosar. Eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domul Surugiu şi cu domnul Uncheşelu. N-am făcut un milimetru la stânga sau la dreapta fără ca eu să nu spun „da, domne sunt de acord şi susţin treaba asta” şi cred în continuare că am făcut ce era legal şi corect.

Chiar să zică Curtea Constituţională că am derapat instituţional pentru ea. O să iau cele 4 dosare existente în DNA cu acelaşi obiect, făcute exact în acelaşi lucru şi le duc în braţele lui Morar şi i le pun în braţe şi-i zic „ia-le, domnu Morar, spală-te cu ele pe cap!”. Noi dăm cu subsemnatul şi la inspecţie, dăm cu subsemnatul şi la M.J. ne înjură toată lumea de dimineaţa până seara şi mi-am asumat. Mi-am asumat pentru că am crezut că facem nişte lucruri . Şi alţii stăm cu dosarele sub fund şi nu facem nimic. O să am şi cu Secţia 1... dosarul... /neinteligibil/ uite, ultima e Udrea, condamnată 6 ani pe abuz.

Este o singură problemă acum la Curtea de Apel Alba, unde doamna judecător motivaţiile incriminează abuzul în serviciu şi-acolo a făcut contestaţie în anulare şi acolo avem practică constantă a Înaltei Curţi: tot timpul va avea faţă de ei. O mai facem o dată fiindcă suntem atât de hotărâţi şi mergem în faţă, nu e nicio problemă.

Dacă e problemă cu decizia Curţii, hai să dăm clasare şi spunem că din cauza deciziei Curţii închidem dosarul. Dar dacă ştim că e de clasare şi nu e bazat pe legislaţia în vigoare, închideţi dosarul, că n-am nicio problemă.Eu ştiu că ne-a dat peste cap decizia Curţii, să vedeţi asta, excepţia invocată de Bombonica ce ne va da peste cap. Dar până atunci trebuie să ne facem treaba!”, a mai spus Kovesi în înregistrare.

O a treia înregistrare în care Kovesi vorbeşte despre cum ar fi bine să "iasă" cu un dosar important a fost difuzată”.

„Am subliniat de 100 de ori că suntem sub autoritatea Ministrului Justiţiei şi domnulPremier cu această informaţie suntem monitorizaţi. Numa' că nu ne-a zis "bă, voi treceţi la Executiv!" O săvină! E o poveste deocamdată, da' trebuie să facem şi noi treabă ca să putem să contracarăm lucrurile astea. Dacă noi numa' stăm ... şi ei ne atacă şi noi înghiţim, asta e.

Eu după decizia Cuţii Constituţionale mi-aş fi dorit şă ieşim cu un dosar cu un ministru, că mă gândesc că totuşi presăm. Sau, mă rog... ceva dosare importante.

Ideea e că de la bilanţ nu am ieşit cu nimic. Pe vechea noastră „nu ne intimidăm, nu ne speriem, că suntem curajoşi, păi atunci spuneţi-mi, că eu imediat schimb foaia şi zic bă, ne-am intidimat, ne-am timorat, ni-i teamă, a zis Cutrea Constituţională că am derapat constituţional, că am ieşit din matcă... nicio problemă, numai spuneţi-mi să ştiu!

Eu am crezut că suntem altfel de oameni. O să iau Constituţia şi-o să devin băgată în seamă dacă aşa trebuie.”

“Cumva trebuie să găsim cu toată Secţia 3 – 4 dosare cu potenţial!”

“Nici măcar lu Oprea a ajuns la Parchetu de la MAI, (neinteligibil), că acolo fiind fond european... am ratat începutul. Deci, de când a venit... ce se mai poate acuma? Vă daţi seama... dacă a aflat de el. Da nici nu vă c-a ridicat standardul şi suntem undeva sus, să-şi bată alţii joc de munca noastră. Să vină călare pe noi şi cu desantu şi inspecţia şi ministerul şi toată lumea şi noi să stăm doar să-ncasăm şi să stăm cum dosarele sub masă.

Nu pot să vă spun, nici să vă ... (NEINTELIGIBIL)... că eu niciodată n-am vrut să vă ... (NEINTELIGIBIL)şi la mine se opresc multe lucrurui şi nu vi le zic mai departe, dar eu nu degeaba tot vin şi vă spun că e important să ieşim. Multă lume ne susţine, dar deja, cum să spun... trebuie să ieşim! Deci pare... ştiţi cum pare? Că ne-am dus aşa, spre case, luăm... (neinteligibil) tot asta... şi nu mai avem curaj.

Dacă ne simt că noi nu mai avem curajul, o să se urce cu pircioarele pe noi, credeţi-mă! Cumva trebuie să găsim cu toată Secţia 3 – 4 dosare cu potenţial! Colegii care au sau constată că au... (neinteligibil) vă ajutăm să ieşiţi cu dosarul ăla... mai ieşim cu două dosare... Ce coleg aveţi, faceţi... (neinteligibil) şi să supravieţuim!

Să trecem peste perioada asta grea, că asta e important. Dar vedeţi cum vise pare şi cum o simţiţi. Eu, cel puţin, aşa o simt. Noi, de la începutul anului, ne-am luat-o în freză şi cu OUG 13, şi cu aia, şi cu aia şi cu aia... şi oamenii ne-au apărat. Şi pe urmă au ieşit colegii cu nişte dosare...

PROCUROR: Într-un dosar d-asta de evaziune în care lucrezi de înnebuneşti cu zeci de milioane de euro prejudiciu la bugetul de stat, chiar dacă ieşi cu el... ştiţi foarte bine că impactul nu este. Ăştia vor zece... vor miniştri.

KOVESI: Lăsaţi miniştii, că noi nu aşteptăm miniştrii că-i decizie aparte. (neinteligibil)... bani europeni... Mâine dacă descoperim că un ministru a dat o mită ca să promoveze o ordonanţă de urgenţă, dacă îi mai putem face dosarul. Iar colegii au dovedit că s-au depus documente în procesul legislativ şi Curtea a venit şi... aoleu, mânca-ţi-aş gura... Păţesc ca (...) de la Constanţa, de-l ia CSM-ul şi vi-l cercetează... Şi nu numai acum, că ne cercetează pentru aşa mod de lucru... Uite că mi-a venit inima la loc. Aţi spus de doi... o să mai scoateţi din doi....”

“Salarii mari, nu ne întreabă nimeni când venim, când plecăm, stăm cu curu’ pe dosare”

„Nu ştiu cum vedeţi voi lucrurile, e a treia oară când spun... eu am zis şi la Cheile Grădiştei, zic şi acuma, dacă noi în dosarele astea nu ne facem treaba, măcar să ştim. De acum o să stau aicea, o să transfer toată treaba. Sunt unii ... (neinteligibil - n.r.) şi când se pleacă acasă, dar sunt unii care pare că nu fac nimic. N-am văzut nimic. Nu mai zic că sunt dosare, nu vreau să dau exemple, sunt câteva, 7, 9... mă întreabă presa în fiecare săptămână de m-am săturat eu de ele şi nu se mişcă nimic. Spuneţi-mi ce se întâmplă, să ştiu! Pentru că o să ajungem să vorbim în fiecare săptămână, să văîntreb ce-aţi făcut pentru astăzi. Pentru că numai unii şi aceiaşi lucrează. Pe mine nu mă convinge nimeni că din 8000 de dosare, noi într-o lună nu am putut învinui un inculpat, nu am putut trimite în judecată un inculpat... din 8000 de dosare”. „Dacă voi din sala asta mă convingeţi, plec şi nu mai zic nimic. Unii şi aceiaşi sunt înjuraţi de dimineaţă până seara. Unii şi aceiaşi colegi sunt înjuraţi de dimineaţă până seara şi alţii stau la umbreluţa noastră.

Las că şefa se descurcă, Uncheşelu se descurcă, Dumitriu se descurcă, nu stiu care se descurcă. Şi vă mint, şi linişte, e frumos la DNA, nu?! Salarii mari, nu ne întreabă nimeni când venim, când plecăm, stăm cu curu’ pe dosare, nu ne întreabă nimeni de ele... Nu se poate!”, ar mai fi zis Kovesi.

În acest context, Victor Ponta a declarat: „Anul acesta a fost o întîlnire la Grădiștei, probabil ținta a fost Sorin Grindeanu. Procurorul, domnul Uncheșelu, a executat zelos un ordin în ceea ce mă privește. Toți vrem să prindem corupții, dar cînd dosarele sunt politice, cine poate să îndrepte aceste lucruri? Președintele Iohannis sau Parlamentul României. Iar Parlamentul îl dă jos pe Grindeanu, asta e ocupația domnilor Dragnea și Tăriceanu. Domnul Uncheșelu a fost promovat la Grădiștei pentru că a ascultat ordinele”.

În speţa despre care vorbeşte Kovesi în ce-l priveşte pe Grindeanu, cu dosarul care trebuie “decapat”, Alina Petrescu, purtător de cuvânt al Guvernului, a declarat, într-o intervenție telefonică, că premierul Grindeanu, pe vremea când era viceprimar, nu avea atribuții privind retrocedările și că nu a fost chemat la audieri de procurori.

Elena Udrea reacționează după ce numele său apare într-o înregistrare care o are în prim-plan pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. ”Acum trei saptamani, pe repede inainte, procurorul Bulancea de la DNA, acelasi din Gala Bute, trimitea la instanta un nou dosar in care sunt acuzata, alaturi de Ioana Basescu. Faptele sunt referitoare la plata unor panouri publicitare in campania prezidentiala din 2009. Nu comentez acum situatia incredibila ca dosarul a ajuns fix la aceleasi judecatoare din Gala Bute!!!

M-a surprins atunci decizia DNA de a trimite dosarul in judecata, avand in vedere faptele, care si daca arfi cum le descriu procurorii, tin de Legea finantarii partidelor politice si sunt considerate contraventii, nu infractiuni! Nu mai adaug ca nimeni, niciun politician in afara de mine, nu a fost acuzat in 30 de ani de finantarea campaniilor electorale!

Inregistrarile halucinante din sedinta DNA, unde auzim presiunile facute de Kovesi asupra procurorilor pentru a face cat mai multe dosare personajelor politice importante, ca sa fie de impact public, sunt explicatia pentru acest nou dosar abuziv pe care mi l-a facut.

Iar Kovesi ma da chiar exemplu... Intreb inca o data astazi!!! Ce mai trebuie sa se intample ca sa se opreasca aceste abuzuri mascate de "lupta impotriva coruptiei"?

Sau le acceptam pentru ca ne enerveaza mai tare "gentile si pantofii lui Udrea" decat abuzurile Securitatii si ale lui Kovesi?”, scrie Elena Udrea pe Facebook.

Reacţia ministrului demisionar al Justiţiei

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni dimineaţa, că în urma apariţiei în spaţiul public a unor înregistrări explozive cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, primele măsuri de verificare vor fi luate de Inspecţia Judiciară.“Justiţia este şi trebuie să fie un serviciu de interes public. Justiţia înfăptuieşte şi trebuie să se înfăptuiască în accord cu binele public, iar asta nu e o frază, e o cerinţă, o exigenţă a statului de drept. Potrivit Constituţiei, art. 138, procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiţiei, ceea ce nu înseamnă că el interferează cu modul de soluţionare al dosarelor. Ministerul Justiţiei respectă autoritatea şi independent pe care o au procuroii în soluţionarea cauzelor. Am auzit această controversă destul de intensă cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat doamna Kovesi. Că ministru al Justiţiei, nu am pârghiile necesare pentru a verifica eu veridicitatea şi conţinutul acelor înregistrări. Ce pot face eu şi am spus aseară (n.r. - duminică), voi urca în birou, voi aştepta să se facă 8:30, voi chema de la direcţia de resort, voi sesiza Inspecţia Judiciară pentru a verifica. Dacă ea nu are intrumentele şi posibilitatea verificării autenticităţii înregistrărilor şi conţinutului acestora, evident vom găsi celelalte soluţii procedurale legale, inclusiv expertizele tehnice. Ministerul Justiţiei nu face anchetă. Propunerea mea este: să aşteptăm verificările necesare, în funcţie de care vedem măsurile care pot şi care trebuie să fie luate. Nu răspund la situaţii ipotetice. După ce trece prima etapă a verificărilor, vedem ce este de făcut”, a declarat Tudorel Toader.

