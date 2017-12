Falşii inspectori Sanepid au lovit din nou

Săptămîna trecută mai mulţi constănţeni care locuiesc pe străzile Panait Moşoiu şi Mihai Viteazu au fost la un pas de a fi înşelaţi de trei indivizi, care s-au recomandat ca fiind angajaţi ai unei firme de deizinsecţie. Aceştia au încercat să îi oblige pe proprietarii caselor din zonă să cumpere o soluţie pentru dezinsectie, cerînd în schimb suma de 1 milion lei. Din fericire, la acea vreme, oamenii şi-au dat seama că este ceva necurat la mijloc şi au chemat poliţia. Întrucît nici una dintre victime nu a depus plîngere, oamenii legii i-au amendat contravenţional pe cei trei indivizi, identificaţi ca fiind Cristian Hodin, Gabriel Gheorghe şi Constantin Ungureanu, întrucît actele prezentate de aceştia nu le dădeau dreptul de a executa lucrări de dezinsecţie pe raza municipiului Constanţa. Ecourile acestui caz s-au stins treptat şi probabil ar fi fost repede uitat dacă ieri după-amiază nu ar fi avut loc un incident similar, tot în centrul oraşului, şi care a readus pe tapet problema falşilor inspectori de dezinsecţie, cînd victimă a unei astfel de "inginerii" i-a căzut un tînăr de 20 de ani, care locuieşte într-un bloc din zona Peninsulă. De această dată însă, "inspectorii" au plecat şi cu o "pradă" bogată primind aproape 1, 4 milioane lei. Alexandru a povestit că în jurul orei 18.00, la uşa sa a bătut un tînăr îmbrăcat în civil, care avea la piept un ecuson. Bărbatul în vîrstă de aprox.25 de ani s-a recomandat ca fiind Cristian Marius Nistor, angajat al firmei de dezinsecţie Deratoxic SRL Iaşi, fără să arate însă vreo legitimaţie care să-i ateste calitatea. Individul s-a oferit să "cureţe" apartamentul şi fiind întrebat de preţul lucrării, a afirmat că acesta este de 15 mii lei vechi. Ieşeanul era foarte grăbit şi a spus că trebuie să dea cu soluţie în toate apartamentele din bloc. Alexandru l-a lăsat pe bărbat să intre în apartament iar acesta a pulverizat soluţia pe pereţii locuinţei. La final, cînd Alexandru i-a întins 15 mii lei "omul de la Sanepid" a spus că a înţeles greşit şi că este vorba despre 15 mii lei metrul liniar. După un calcul scurt, "inspectorul" şi-a informat clientul că preţul total al lucrării este de 1,38 milioane lei. Luată repede, victima a scos din buzunar banii ceruţi, primind în schimb o chitanţă cu numele firmei Deratoxic 2005 SRL Iaşi. "Acest Nistor are cam 25 de ani şi ştiu că nu era singur pentru că la un moment dat a ieşit din apartament pentru a lua o geantă de la colegul său, aflat probabil tot în incinta blocului. După ce mi-a luat banii, mi-a dat o chitanţă care mi s-a părut suspectă, precum şi numărul său de telefon. După ce a plecat, am sunat la acel număr dar robotul anunţa că numărul format nu este alocat. Am ieşit în fugă din bloc şi l-am căutat prin zonă dar între timp dispăruse" a declarat Alexandru. Tînărul înşelat a mai spus că a fost la sediul Poliţiei Municipiu, pentru a reclama infracţiunea. Ofiţerul de serviciu i-a spus că fie face o plîngere pentru înşelăciune, fie reclamă fapta la Oficiul de Protecţie al Consumatorului (OPC). Alexandru s-a temut să depună plîngere, afirmînd că nu vrea să îşi piardă vremea prin tribunale dar a fost de acord să îşi facă publică povestea. Este foarte posibil, dat fiind modul de operare, ca acest Marius Cristian Nistor să facă parte din acelaşi grup care a acţionat şi pe 27 iulie. În cazul în care individul şi-a dat o identitate falsă, este foarte posibil ca el să fie chiar unul dintre cei trei "inspectori", vinovaţi de tentativa de înşelăciune de acum o săptămînă.