Fără „strategii” în Agricultură!

Cu ocazia vizitei ministrului Agriculturii la Constanţa, Daniel Constantin, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat că România nu a avut nicio strategie pe termen scurt, mediu sau lung în ceea ce priveşte Agricultura. „De fapt, România nu a avut nicio strategie în niciun domeniu. În urmă cu două săptămâni, noi am reuşit să achităm restanţele guvernului Boc pe care nu le-a achitat de un an şi jumătate pentru autostrada Soarelui, tronsonul Cernavodă-Constanţa, pe care noi am reuşit să-l finalizăm. România a realizat 45 de kilometri de autostradă în 54 de ani, în timp ce chinezii fac 100 de kilometri într-o zi. Din păcate, aici am ajuns, iar politicienii sunt nevoiţi să dezvolte o strategie şi în Agricultură pentru că, după Sănătate, este cel mai important sector”, a declarat preşedintele CJC. Potrivit lui, lipsa subvenţiilor la apă a făcut ca fermierii să renunţe la sistemul de irigat. „Trebuie să accesăm fonduri europene şi avem un exemplu de succes de la RAJA, care a primit o finanţare de un sfert de milion de euro. Este absurd să fim cuprinşi între canalele Dunăre-Marea Neagră şi Midia-Năvodari, între lacuri de mare suprafaţă şi culturile noastre să se usuce. Fermierii nu mai au încredere în promisiunile guvernanţilor, iar noi trebuie să le arătăm că pot avea încredere în noi”, a afirmat Nicuşor Constantinescu. El a solicitat ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, să încerce să obţină aprobare pentru mutarea banilor europeni de pe o axă de dezvoltare pe alta în cazul programelor în care se pierd bani pentru că proiectele nu sunt eligibile. „Avem 25 de comune în judeţ care au cheltuit bani pe proiecte aprobate, dar declarate nefinanţabile. La nivel naţional, este vorba despre 3,7 miliarde euro. De aceea, Băsescu este iubit de anumite puteri din Europa: pentru că nu a cerut bani”, a afirmat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.