Farul mizează pe tradiţia lui Ion Marin contra Stelei

Duminică, Liga I de fotbal va intra în vacanţă. În acest weekend se vor disputa întîlnirile etapei a doua a returului, la finele cărora cele mai multe dintre echipele Ligii I vor intra în vacanţă. Ultima reprezentaţie oficială a anului pentru FC Farul va avea loc duminică, în Ghencea, “rechinii” urmînd să înfrunte pe Steaua. Ambele echipe au rămas datoare suporterilor în prima jumătate a campionatului şi vizează un rezultat pozitiv înaintea vacanţei. Teoretic, Farul are de partea sa atuul prospeţimii, Steaua venind după un sezon istovitor. “Steaua a jucat 11 meciuri în plus faţă de noi, iar aici includ cele patru meciuri din tururile preliminare ale Ligii Campionilor, cele şase etape din grupele Ligii Campionilor şi optimea de finală a Cupei României. Sigur că în sînul echipei este o stare de oboseală pentru că n-au cum s-o evite”, a declarat antrenorul “rechinilor”, Ion Marin. Un alt capitol la care “rechinii” sînt avantajaţi este tradiţia, Ion Marin fiind supranumit “naşul Stelei”. “Steaua m-a învins rareori indiferent de echipa la care antrenam. În ultimii cinci ani n-am pierdut nicio partidă. Cu Universitatea Cluj, din Liga a II-a, i-am eliminat din Cupa României, Cu Dinamo am obţinut trei victorii şi un egal, cu Astra i-am învins de două ori, iar cu Farul i-am învins o dată şi am făcut un egal. Mizez şi acum pe tradiţia pe care o am cu Steaua şi sper să obţinem un rezultat pozitiv în Ghencea, iar aici includ şi un rezultat de egalitate”, a completat Ion Marin. Pe lunga listă a indisponibililor Farului (Voiculeţ şi Băcilă - suspendaţi, Gheară şi Todoran - accidentaţi) s-a mai adăugat un nume. Marius Nae s-a accidentat la antrenamente şi are şanse reduse să evolueze duminică. Chiar dacă declarase că nu intenţionează să apeleze la serviciile lui Mihai Guriţă contra Stelei, Ion Marin ar putea fi nevoit să-l includă în lotul de 18 pe cel mai experimentat jucător al “rechinilor”. Guriţă aşteaptă cu nerăbdare să joace cu Steaua, care a renunţat la serviciile sale cu cîteva zile înaintea startului sezonului. “Vreau să joc şi să înscriu pentru a demonstra că Steaua s-a înşelat cînd a renunţat la mine. Dacă eram păstrat în lotul Stelei făceam faţă, nu sînt o oaie şchioapă”, a declarat Guriţă.

Partida Steaua - FC Farul este programată duminică, de la ora 17.00 şi se va juca pînă la urmă cu public în tribune. Curtea de Arbitraj pentru Fotbal a anulat, ieri, decizia Comisiei de Apel a FRF care hotărîse ca Steaua şi Dinamo să evolueze fără spectatori în următoarele trei etape, dar a dictat amenzi în valoare de 30.000 de lei şi, respectiv, 35.000 de lei, pentru cele două cluburi, anunţă FRF. Comisia de Apel a FRF a decis, joi, ca Steaua şi Dinamo să evolueze cîte trei etape fără spectatori, deşi iniţial Comisia de Disciplină luase hotărîrea ca ambele cluburi să fie penalizate doar cu amenzi, pentru incidentele de la meciul direct, din etapa a 16-a. Comisia de Disciplină a FRF decisese iniţial ca echipele Steaua şi Dinamo să nu ispăşească nicio etapă de suspendare după incidentele din derby-ul etapei a 16-a, formaţiile urmînd să plătească doar amenzi de 70.000 de lei, respectiv 80.000 de lei. În timpul meciului cîştigat de “roş-albaştrii”, cu 1-0, cele două galerii au aruncat cu petarde şi fumigene în spaţiul de joc, ceea ce a dus la întreruperea jocului în trei rînduri. În urma acestui meci, peste 400 de persoane au fost reţinute de către jandarmi pentru identificare şi amprentare.

Echipele probabile - Steaua (antrenor Marius Lăcătuş): Zapata - Emeghara, D. Goian, I. Rada, Neşu - Croitoru, Ov. Petre, Lovin, Cristocea - N. Dică, Zaharia; FC Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Pătraşcu, Larie, L. Florea - Gerlem, D. Florea - E. Nanu.