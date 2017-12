FC Barcelona a câștigat 46 de milioane de euro în acest sezon al Ligii Campionilor

FC Barcelona, echipă calificată, miercuri seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a câștigat până acum aproape 46 de milioane de euro, din participare, performanțe și drepturi de televizare. Rețeta financiară a celei mai importante competiții intercluburi, Liga Campionilor, este una de succes pentru cluburile mari din Europa. Sumele detaliate sunt: 8 milioane pentru calificarea în grupele competiţiei, 5 milioane pentru cele patru victorii şi două egaluri din grupe, 25 de milioane din drepturile de televizare, 3,5 milioane de euro pentru accederea în optimile de finală și 4 milioane de euro pentru calificarea în sferturi de finală. FC Barcelona este deținătoarea trofeului și principala candidată la câștigarea acestei ediții din Liga Campionilor.

LUIS ENRIQUE NU ÎNŢELEGE DE CE ECHIPELE DIN ANGLIA NU AJUNG ÎN FAZELE FINALE

Luis Enrique, antrenorul echipei din Barcelona, a declarat după returul de miercuri seară cu Arsenal Londra, scor 3-1 (Neymar 18, Suarez 65, Messi 88 - Elneny 51), că formaţiile din Anglia nu înregistrează rezultate satisfăcătoare în Liga Campionilor, în conformitate cu nivelul investiţiilor făcute şi cu valoarea jucătorilor. „Ținând cont de ce transferuri fac, nu cred că sunt mulţumiţi de performanţele lor din Ligă. Ieri am fost suprins să aflu că Manchester City a ajuns în sferturile de finală pentru prima dată în istorie. Cred că rezultatele echipelor din Anglia trebuie analizate. Nu am toate informaţiile, dar observ o dificultate în a atinge nivelul necesar pentru a câştiga trofee continentale”, a spus Enrique.

Tehnicianul spaniol a vorbit după meciul de pe Nou Camp și despre evoluţia echipei sale: „Nu mi-a plăcut cum am început meciul, au fost 10-15 minute de joc slab din partea noastră. Pe parcurs, am avut mai multă fluenţă în joc şi am avut o organizare mai bună pe teren. Aşa am rezolvat acest meci. Da, avem jucători cu un profil unic, precum Messi, Suarez, Neymar, care pot rezolva individual orice situaţie într-un meci. Dar, ca imagine de ansamblu, cel mai important aspect despre echipa mea este faptul că lucrăm colectiv atât în atac, cât şi în apărare. Să nu neglijăm efortul pe care îl facem în defensivă, prima linie de pressing funcţionează bine. Pentru a câştiga Liga Campionilor, trebuie să ataci şi să te aperi la acelaşi nivel înalt”.

Citește și:

“Bătrâna doamnă” a cedat în prelungiri

Alaba, dorit de FC Barcelona