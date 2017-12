FC Farul a suferit în meciurile amicale

Aflată printre puținele echipe din liga secundă care nu au efectuat un stagiu de pregătire centralizată, FC Farul a disputat doar patru meciuri de verificare în această iarnă, iar rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. Formația de pe litoral a pierdut disputele cu două formații din Seria a 2-a a Ligii a 3-a, Metalosport Galați, scor 1-2 (Pătulea), și Delta Dobrogea Tulcea, scor 1-3 (Pătulea), dar și cu liderul Seriei 1 a Ligii a 2-a, Dunărea Călărași, scor 1-3 (Pătulea), câștigând un singur joc, cu gruparea bulgară din liga secundă FK Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, scor 3-1 (Pătulea, C. Neagu, Tigoianu). „Este adevărat că am pierdut amicalele, dar la fiecare meci ne-a lipsit Chițu, în continuare accidentat, și am rulat tot lotul. De exemplu, la Galați am condus la pauză, dar pe final am făcut multe schimbări și nu am mai putut ține de rezultat. Oricum, rezultatele din amicale contează mai puțin, important este să faci o pregătire bună. Din păcate, mai avem lacune, dar contează ce vom face în partidele oficiale, când jucăm pe puncte”, a spus antrenorul Constantin Gache. „Din păcate, am avut ghinion în meciurile amicale, nu am fost atenți în unele momente importante și am luat goluri la fazele fixe, unde va trebui să mai lucrăm. A fost o perioadă de pregătire dificilă, iar cele trei meciuri jucate în decurs de doar patru zile au adus un plus, dar nu am avut prospețimea necesară pentru a le duce la final așa cum ar fi trebuit. S-a văzut la rezultate, dar cred în potențialul jucătorilor, pentru că au caracter și se vor mobiliza altfel la partidele oficiale”, a adăugat atacantul Adrian Pătulea.

Constănțenii cred că principalele contracandidate la promovarea în prima ligă sunt Rapid București și Academica Clinceni, dar tehnicianul Farului și-a avertizat elevii să fie atenți la Dunărea Călărași și Dacia Unirea Brăila. „Principala contracandidată la promovare pare Rapid, dar marea favorită a devenit Academica Clinceni, care are niște sponsori chinezi și se întâmplă lucruri bune la club. Și Dunărea Călărași este o echipă bună, care și-a propus să ajungă în Liga 1, iar Dacia Unirea Brăila a depășit problemele financiare. Va fi o primăvară fierbinte și toate echipele din partea superioară își propun să-și asigure un loc în play-off”, a explicat Gache. „Cred că sunt doar trei echipe care pot lupta cu adevărat la promovare. În afară de noi, ar fi Rapid București, care s-a întărit și ocupă un loc bun în clasament, și Academica Clinceni, pentru că are o echipă tehnică, cu un joc de pase elaborat. Nu este o surpriză că Dunărea Călărași este pe primul loc, dar a ajuns acolo prin plusul de nerv adus de Ionel Ganea, care a reușit să-i motiveze extraordinar. Cred că mai mult de cincizeci la sută din meritul pentru rezultatele din prima parte a sezonului i se datorează antrenorului, iar acesta a plecat la altă echipă”, a completat Pătulea.

Citeşte şi:

FC Farul şi-a prezentat lotul în faţa fanilor

FC Farul și-a definitivat lotul cu care va ataca promovarea

FC Farul, învinsă la Călărași

Ultima verificare pentru FC Farul