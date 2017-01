Ultima verificare pentru FC Farul

Cu o săptămână înaintea reluării actualului sezon al Ligii a 2-a, FC Farul Constanța dispută sâmbătă, de la ora 11.00, un ultim meci amical, în deplasare, în compania liderului Seriei 1, Dunărea Călărași. Cu această ocazie, antrenorul Constantin Gache va testa formula de start pe care intenționează să o trimită pe teren în primul joc oficial din acest an, programat la 27 februarie, în fieful Daciei Unirea Brăila, în etapa a 19-a. Marele semn de întrebare rămâne al doilea jucător sub 19 ani care trebuie să fie în teren pe tot parcursul jocului, conform regulamentului, după ce portarul Răzvan Negrilă pare să fi câștigat un loc de titular. „Mai este vorba să vină un portar și un mijlocaș, dar încă nu se știe. Sper ca în meciul cu Dunărea Călărăși să jucăm altfel decât am făcut-o cu Tulcea”, a explicat tehnicianul constănțean, care nu-l va avea la dispoziție pe Sorin Chițu. Golgheterul constănțenilor este în continuare accidentat și va rata și întâlnirea de la Brăila.

PREZENTARE LA NIVEL DE LIGA 1

Clubul constănțean va prezenta luni seară, de la ora 19.30, într-un cadru festiv, la Maritimo Shopping Center, lotul cu care va ataca promovarea în prima ligă. Oficialii grupării de pe litoral mizează pe prezența masivă a suporterilor, care vor lua autografe și vor putea face poze cu jucătorii. În plus, vor fi premiați fanii care au mediatizat evenimentul, urmând să primească cinci fulare ale formației de pe litoral și un echipament original de joc cu autografele jucătorilor.

