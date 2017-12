FC Farul, condamnată să cîştige la Brăneşti

Întîlnirea dintre nou-promovata în liga secundă Victoria Brăneşti şi FC Farul poate părea la prima vedere doar o formalitate pentru echipa pregătită de Marius Şumudică. Experienţa competiţională net superioară a lotului de pe litoral şi obiectivele diferite ale celor două combatante dau falsa impresie că Farul ar trebui să aibă un joc lejer la Brăneşti. Nu va fi însă nici pe departe aşa, începutul sezonului infirmînd calculele hîrtiei. Farul are un start modest faţă de pretenţiile conducerii şi suporterilor, în timp ce echipa antrenată de fostul internaţional Ilie Stan este surpriza plăcută a primelor două runde. Chiar dacă au promovat în Liga a III-a în 2007 şi sezonul trecut au acces, în premieră, în Liga a II-a, gazdele se consideră favorite datorită rezultatelor înregistrate în primele două etape. Un nou insucces al Farului ar răci şi mai mult relaţia dintre conducere şi antrenorul Şumudică. “Mie îmi este ruşine de cum am jucat în primele două partide. Evoluţia noastră este, din păcate, total schimbată faţă de ce am arătat în cantonamentul din Italia. Cu siguranţă vor apărea schimbări în prima echipă după înfrîngerea cu Chiajna. Nu va fi deloc uşor, pentru că gazdele partidei de sîmbătă au învins două echipe foarte experimentate ale Ligii a II-a. În privinţa centralului, consider că Teodor Crăciuneascu este un arbitru bun, cu sînge rece, un arbitru care îşi face bine meseria. Trebuie însă să fim foarte atenţi, pentru că nu ezită să acorde cartonaşe roşii“, a spus tehnicianul Farului, Marius Şumudică. Partida dintre cele două echipe va avea loc, sîmbătă, de la ora 11.00, pe terenul “Cătălin Hîldan“ din Brăneşti. Formaţiile probabile - Victoria Brăneşti (antrenor Ilie Stan): Cr. Stoicescu - Rotaru, Bar, Isac, Nicola - Chiriţă, Olaru Ispir, Nicoară - Coman, Alexandru; Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, I. Barbu, Buzea, Paşcovici - Ben Teekloh, B. Andone - C. Matei, Chico, Cristocea - M. Ene. Absenţe: Zuluf (suspendat) / Rusmir (probleme medicale), Pătraşcu şi Leu (trimişi la echipa a doua). Arbitri: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Bogdan Gheorghe (Bucureşti) şi Valentin Avram (Bucureşti).

Programul etapei a 3-a din Seria I - sîmbătă, ora 11.00: Victoria Brăneşti - FC Farul Constanţa, Petrolul Ploieşti - Sportul Studenţesc, Tricolorul Breaza - Dunărea Galaţi, CSM Rm. Sărat - Delta Tulcea, Steaua II Bucureşti - FCM Bacău, Gloria Buzău - Dinamo II Bucureşti, Dunărea Giurgiu - Cetatea Suceava, FC Snagov - Săgeata Stejaru; duminică, ora 11.00: Concordia Chiajna - FC Botoşani.

Clasament Seria I

1. FCM Bacău 2 2 0 0 8-0 6 (+3)

2. Victoria Brăneşti 2 2 0 0 7-3 6 (+3)

3-4. Concordia Chiajna 2 2 0 0 5-1 6 (+3)

3-4. Delta Tulcea 2 2 0 0 5-1 6 (+3)

5. Steaua II 2 1 1 0 3-2 4 (+1)

6. FC Botoşani 2 1 0 1 3-1 3 (0)

7. FC Snagov 2 1 0 1 5-5 3 (0)

8. FC FARUL 2 1 0 1 4-4 3 (0)

9-10. Dunărea Giurgiu 2 1 0 1 1-3 3 (0)

9-10. Dunărea Galaţi 2 1 0 1 1-3 3 (0)

11. Tricolorul Breaza 2 1 0 1 1-4 3 (0)

12. Săgeata Stejaru 2 0 1 1 2-3 1 (-2)

13. Cetate Suceava 2 0 1 1 1-3 1 (-2)

14. Petrolul Ploieşti 2 0 1 1 1-4 1 (-2)

15-16. Dinamo II 2 0 0 2 1-3 0 (-3)

15-16. Sportul 2 0 0 2 1-3 0 (-3)

17. CSM Rm. Sărat 2 0 0 2 0-5 0 (-3)

18*. Gloria Buzău 2 1 0 1 2-3 -5 (0)

* Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut