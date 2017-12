FC Farul, din derby în derby

După derby-ul din Giulești, FC Farul va întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, o altă contracandidată la promovare, Academica Clinceni, în etapa a 17-a a Seriei I a Ligii a II-a. Constănțenii speră să repete performanța din tur, când s-au impus cu 4-1, și să obțină cele trei puncte, care le-ar permite să se apropie de podiumul clasamentului. „Etapa de miercuri, în care noi nu am jucat, ne-a dezavantajat prin prisma rezultatelor obținute de primele clasate. Același lucru se poate întâmpla și când contracandidatele noastre vor sta, pentru că putem remonta diferența. Primul pas îl putem face la Clinceni, dar va fi un meci „care pe care“. Gazdele vor să răzbune înfrângerea din tur, iar noi ne dorim să arătăm faptul că nu întâmplător nu am pierdut cu formațiile fruntașe. În plus, un succes ne-ar permite să păstrăm contactul cu podiumul și ar demonstra că nu ne-am fixat degeaba ca obiectiv promovarea în prima ligă. Nu m-aș mulțumi cu un egal la Clinceni, pentru că noi jucăm toate meciurile la victorie”, a spus președintele Farului, Auraș Brașoveanu.

Accidentat în urmă cu două săptămâni, mijlocașul Vasilică Cristocea s-a antrenat pentru prima oară joi și are șanse mari să fie apt pentru disputa de sâmbătă, iar Mihai Nicorec revine după ce și-a ispășit etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonașe galbene. În schimb, atacantul Adrian Pătulea a acuzat unele probleme medicale și a devenit incert. „Mai avem o problemă, suprafața de joc de la Clinceni, care sper să nu îngreuneze eforturile depuse de jucătorii celor două echipe”, a adăugat Brașoveanu.

În ultimele meciuri disputate miercuri, în etapa a 16-a, s-au înregistrat următoarele rezultate: Ceahlăul Piatra Neamț - Rapid București 0-2 și Oțelul Galați - Dacia Unirea Brăila 0-1. Clasament: 1. Rapid 33p (golaveraj: 21-7), 2. Călărași 30p (30-8), 3. Clinceni 30p (31-16), 4. Brăila 30p (18-14), 5. FC FARUL 25p (24-12), 6. Bacău 22p (15-18), 7. Suceava 21p (17-17), 8. Buzău 20p (16-25), 9. Berceni 16p (16-23), 10. Balotești 12p (12-20), 11. Pojorîta 11p (18-26), 12. Oțelul 9p (7-18), 13. Ceahlăul 8p (7-27).

