FC Farul, fără cantonament și cu lotul incomplet

Candidată la promovarea în Liga 1, FC Farul pare să fi ratat atât pregătirea de iarnă, cât și campania de achiziții pentru a doua parte a campionatului. Gruparea de pe litoral, care a terminat anul trecut pe locul 5 în clasamentul Seriei 1, se numără printre puținele echipe din liga secundă care nu au efectuat un stagiu de pregătire centralizată în această pauză competițională, chiar dacă oficialii constănțeni anunțau în urmă cu două săptămâni că formația pregătită de Constantin Gache va merge mai mult ca sigur într-un cantonament montan. „Am primit recent două oferte pentru a merge într-un stagiu de pregătire, una fiind din Antalya, dar antrenorul Constantin Gache a considerat că este deja prea târziu. Ne-ar rămâne varianta participării la un turneu amical în Bulgaria, la Balcik, dar vin formații destul de slabe, care joacă dur, și mi-e teamă de accidentări”, a explicat președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu. În aceste condiții, FC Farul se va mulțumi doar cu cele trei meciuri de verificare programate până la primul meci oficial, care va avea loc pe 27 februarie, în fieful Daciei Unirea Brăila, în etapa a 19-a. Astfel, elevii lui Constantin Gache vor susține miercuri, de la ora 11.00, prima partidă amicală din acest an, întâlnind în deplasare formația clasată pe locul 3 în Seria a 2-a din Liga a 3-a, Metalosport Galați. Peste o săptămână, pe 17 februarie, la Constanța va veni o altă echipă din Liga a 3-a, Delta Dobrogea Tulcea, locul 2 în Seria a 2-a, iar pe 20 februarie, FC Farul va face o ultimă verificare, în fieful liderului Seriei I a Ligii a 2-a, Dunărea Călărași.

SE CAUTĂ PORTAR ȘI FUNDAȘ STÂNGA

Constănțenii au în continuare probleme în privința posturilor de portar, singura soluție fiind Iulian Dinu, un puști în vârstă de 18 ani, și fundaș stânga, unde l-au adus de urgență pe Lucian Murgoci, de la Oțelul Galați. „Am ajuns la un acord cu Pandurii Tg. Jiu pentru împrumutul portarului Răzvan Negrilă, un internațional de juniori în vârstă de 19 ani, care a evoluat în prima parte a campionatului la CSM Caransebeș. În plus, așteptăm un răspuns de la FC Steaua București în privința lui Cristian Poiană, al treilea portar din lot, care doar ce a împlinit 18 ani. Dacă bucureștenii mai transferă un portar, Poiană va ajunge la noi. De altfel, de la FC Steaua am vrut jucători tineri, ca Alexandru Tudorie, ajuns la FC Voluntari, și Vlad Mihalcea, păstrat la echipa mare. Ar mai fi fost și varianta Cristian Onțel, dar acesta este atacant și nu avea loc la noi, astfel că va merge la FC Clinceni. Portarul care se află acum în probe la Constanța, Adrian Mihalcea, ar fi doar a treia variantă din lot, pentru că nu este pregătit să apere la acest nivel. În privința fundașului stânga, sunt aproape de a aduce un internațional de juniori, dar noi vrem împrumut, iar clubul respectiv ar vrea un transfer definitiv. Mai există și varianta Iulian Carabela, de la Delta Dobrogea Tulcea. În plus, vom mai lua sub formă de împrumut un jucător care evoluează în Liga 1, la una dintre echipele care vor juca în play-off. La prima vedere, lotul pare mai slab decât în prima parte a campionatului, însă, dacă vom concretiza negocierile pe care la purtăm acum, cred că va fi echilibrat”, a explicat Brașoveanu. În această iarnă, FC Farul i-a adus pe Ovidiu Vezan, Florin Popa, Marius Tigoianu (toți de la Delta Dobrogea Tulcea), George Pungă, Cosmin Neagu (ambii de la SC Bacău) și Lucian Murgoci (Oțelul Galați).

