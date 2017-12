FC Farul joacă pentru evitarea retrogradării

Fotbalul românesc continuă seria deciziilor fără acoperire care influenţează direct clasamentele. Ultima a venit ieri, când Federaţia Română de Fotbal a trecut peste orice regulă şi a intervenit brutal în lupta pentru evitarea retrogradării din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal. Astfel, Comisia de Recurs a FRF a decis ca întâlnirea dintre Sportul Studenţesc Bucureşti şi Rapid CFR Suceava, contând pentru etapa a 29-a, să fie reprogramată, după ce nu s-a disputat din cauza faptului că bucureştenii nu au achitat baremurile pentru arbitri la jocurile din acest retur. În consecinţă, Sportul nu mai este retrogradată direct pentru două neprezentări şi va disputa partida cu sucevenii după ce va avea loc ultima etapă, lucru interzis de UEFA. Drept urmare, FC Farul nu mai are asigurată menţinerea în liga secundă şi are nevoie de o victorie în partida cu Săgeata Năvodari, programată astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Neptun TV), pe teren propriu, în etapa a 30-a, pentru a evita retrogradarea, indiferent de rezultatele contracandidatelor. „Le-am spus jucătorilor mei în ultima săptămână că nu suntem salvaţi de la retrogradare, iar acum se vede că am avut dreptate. În România, totul este posibil. Până la urmă, noi trebuie să jucăm şi să luăm cele trei puncte, astfel încât să scăpăm de emoţii”, a spus antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă.

SĂGEATA VINE CU REZERVELE. De partea cealaltă, Săgeata Năvodari, promovată matematic în prima ligă, va veni la Constanţa cu echipa a doua. La capătul unui sezon obositor, pe care năvodărenii l-au abordat cu un lot restrâns, conducerea clubului a decis să dea vacanţa un pic mai devreme celor mai buni jucători, Vezan, Popa, Tigoianu, Ologu şi Zaharia, în timp ce Goşa este indisponibil din cauza unei accidentări. În plus, Aniţoiu şi Diaby nu mai au contract cu gruparea de pe litoral şi nu au drept de joc în partida de azi. „Pentru Farul va fi un meci foarte greu, pentru că au nevoie de victorie, dar pentru noi este doar un meci de vacanţă. Vom juca şi vom încerca să câştigăm. Vom aborda partida cu jucători care au evoluat mai puţin în acest sezon, Bangheorghe, Nazîru, Bold şi Pantelie, dar şi cu mai mulţi juniori”, a spus antrenorul principal al Săgeţii, Mihai Guliu. „Am pregătit echipa ca şi cum vom întâlni cei mai buni jucători de la Săgeata. Trebuie să fim concentraţi până la ultimul fluier”, a avertizat Răuţă.

Echipele probabile - FC Farul (antrenor Ion Răuţă): Neagu - Băjan, Buzea, Bumbac, Niţescu - Ivanovici, Nicola, Săceanu, Călinţaru - Sg. Popescu, S. Chiţu; Săgeata (antrenor Mihai Guliu): Gordin - Bold, Sg. Bar, Nazîru, Pletea - Cazan, Bozeşan, Bangheorghe, Dogaru - Pantelie, Şicu.

MECI AL FOSTELOR GLORII ALE FARULUI. Tot astăzi, înaintea partidei dintre FC Farul şi Săgeata de la ora 15.30 (prezentarea jucătorilor), pe stadionul “Farul” este programat un eveniment mult aşteptat de suporteri, un meci (care va începe la ora 16.00) între fostele glorii care au îmbrăcat tricoul Farului. Iniţiatorul acestei acţiuni este Ştefan Petcu, fosta glorie a Farului, care a dorit să adune din nou sub acelaşi tricou mulţi dintre jucătorii din perioada de succes a formaţiei fanion a fotbalului constănţean. În cele două echipe, care vor fi antrenate de Petre Comăniţă şi Ion Constantinescu, respectiv Constantin Mareş şi Dumitru Antonescu, vor putea fi revăzuţi Marin Tufan, Constantin Tîlvescu, Vasile Mihu, Ion Zamfir, Dumitru Caraman, Ilhan Mustafa, Mihai Turcu, Dumitru Nistor, Florea Bălosu, Petre Buduru, Ion Moldovan, Constantin Gache, Goe Gîtej, Dan Ştefănescu, Dumitru Sărăcin, Gheorghe Popa, Constantin Gîrjoabă, Ion Răuţă, Cristi Munteanu, Bănică Oprea, Stelian Carabaş, Adrian Pitu, Dennis Şerban, Gică Butoiu, Cătălin Anghel, Gabriel Zahiu, Petre Grigoraş, Ion Barbu, Liviu Ştefan sau Cosmin Paşcovici