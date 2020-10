FC Farul, obiectiv îndeplinit la Tg. Jiu

FC Farul Constanţa a obţinut cele trei puncte la finalul confruntării de miercuri, de la Tg. Jiu, cu ultima clasată, Pandurii Lignitul. Victoria cu scorul de 1-0 permite jucătorilor antrenaţi de Ianis Zicu să urce pe locul 5 în clasament. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 34, fundaşul Marius Leca trimițând cu călcâiul mingea în plasa porţii adverse, din careul mic, după o lovitură de colțul terenului.

Au evoluat pentru FC Farul: Dur-Bozoancă - Băjan, Leca (58 Cărăruș), V. Lică, D. Panait - Al. Stoica (58 A. Cruceru), Antoche (cpt.), Bîrnoi, Fl. Bălan (89 Silaghi) - Măzărache (85 Carabela), Banyoi.

„Pe noi ne-au interesat cele trei puncte. Știam că va fi o partidă foarte grea, pentru că am întâlnit un adversar care nu avea ce să piardă. Mă bucur că am câștigat, indiferent că am făcut la o diferență de un singur gol. Am avut foarte multe acțiuni, și în superioritate, și cred că trebuia să mai dăm 2-3 goluri, iar diferența să fie mai mare. Ne dorim să ajungem în prima ligă, lucrurile sunt clare. Este al doilea an pentru mine la acest club ca antrenor, îmi doresc să ne îndeplinim primul obiectiv, de a intra în play-off, și apoi vom vedea. Am mare încredere în băieți și sper ca Farul să revină în prima ligă”, a declarat antrenorul Ianis Zicu pentru site-ul oficial al FC Farul.

Celelalte rezultate de miercuri:

ASU Politehnica Timișoara - Dunărea 2005 Călăraşi 1-1

Gloria Buzău - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1

Petrolul Ploieşti - CSM Slatina 1-1

Partida Aerostar Bacău - Viitorul Pandurii Tg. Jiu nu s-a mai disputat. Meciul a fost reprogramat prima dată din cauza celor de la Aerostar, care au avut jucători testaţi pozitiv la Covid-19. Acum, probleme cu noul coronavirus au fost la Viitorul Pandurii, astfel că o decizie va fi luată de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF.

Joi, 29 octombrie, de la ora 18.30, este programată şi întâlnirea dintre Rapid Bucureşti şi CS Mioveni, restanţă din etapa a 8-a.

Clasament: 1. Craiova 20p (golaveraj: 22-9), 2. Metaloglobus 19p (13-5), 3. ASU Poli 18p (8-4), 4. Cluj 17p (10-6), 5. FC FARUL 16p (12-10), 6. Tr. Măgurele 15p (18-10), 7. Slobozia 14p (11-10), 8. Petrolul 14p (16-8), 9. Călăraşi 14p (12-9), 10. Rapid 13p (14-12), 11. Mioveni 10p (3-3), 12. Chiajna 9p (15-14), 13. Buzău 9p (8-8), 14. Ripensia 9p (7-17), 15. Reșița 8p (4-13), 16. Miercurea Ciuc 10p (9-9), 17. Viitorul Pandurii 7p (10-13), 18. Slatina 7p (7-11), 19. Recea 7p (12-18), 20. Aerostar 3p (8-15), 21. Pandurii Lignitul 3p (5-22).

În etapa viitoare, FC Farul va evolua pe teren propriu, duminică, 1 noiembrie, de la ora 11.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), adversară fiind echipa CS Mioveni.