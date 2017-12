FC Farul s-a mutat în Italia

Cu trei săptămîni rămase pînă la debutul ediţiei 2009-2010 a Ligii a II-a, FC Farul a plecat în singurul cantonament de peste hotare programat în această vară. Constănţenii s-au mutat de ieri în Italia, la Montecatini, o mică staţiune aflată în apropierea oraşului Florenţa. “Avem condiţii excelente de pregătire şi găsim destui adversari pentru meciurile amicale. Am mai fost şi anul trecut cu Progresul Bucureşti şi am fost foarte mulţumit”, şi-a explicat alegerea antrenorul Marius Şumudică. Faţă de lotul anunţat iniţial, tehnicianul constănţean a luat decizia de a renunţa la serviciile lui Liviu Ştefan, care nu a convins în meciurile amicale. Cele două părţi s-au despărţit de comun acord, chiar dacă parafaseră un contract pe două sezoane. Un alt jucător lăsat la Constanţa, Tibor Moldovan, este aproape de o înţelegere cu Unirea Alba Iulia, formaţie la care a evoluat şi în sezonul trecut sub formă de împrumut. În plus, Dejan Rusmir, Ben Teekloh, Kehinde Fatai şi Gaston Mendy vor face joncţiunea cu lotul abia miercuri, din cauza unor probleme legate de viză. În schimb, conducerea grupării de pe litoral a ajuns la un acord cu Vasilică Cristocea şi Cosmin Paşcovici, ambii urmînd să semneze contractele la revenirea din Italia. În aceste condiţii, ieri au plecat alături de Şumudică, doar 19 jucători: Vlas, Sardescu, Neagu - portari; Măţel, Păcuraru, Şchiopu, I.Barbu, Paşcovici, Buzea, Bubuleandră - fundaşi; C.Matei, B.Andone, Pătraşcu, Cristocea, Soare, Leu - mijlocaşi; Ene, Chico, Nanu - atacanţi. FC Farul va disputa primul joc amical mîine, de la ora 20.00, cînd va întîlni nou promovata în liga a patra, Lucchese, iar miercuri este programată a doua partidă de verificare, în compania echipei belgiene din liga secundă, Tubize.

Constănţenii îşi află astăzi adversarii

Astăzi, de la ora 11.00, va avea loc la Casa Fotbalului din Bucureşti tragerea la sorţi a programului ligii secunde, eveniment precedat de o Adunare Generală a preşedinţilor cluburilor din Liga a II-a şi Liga a III-a, în care se vor alege doi reprezentanţi în Comitetul Executiv al FRF. Repartizată în Seria I, FC Farul va fi reprezentată de preşedintele executiv al grupării de pe litoral, Mircea Crainiciuc. “Deşi au revenit mulţi jucători cu ştate vechi la FC Farul, avem nevoie de ceva timp pentru omogenizare şi, în aceste condiţii, ne-ar conveni un program mai uşor la început. Indiferent însă de ce ne va rezerva tragerea la sorţi, obiectivul este unul singur, promovarea, pentru că avem un lot foarte puternic”, a spus Crainiciuc. Oficialul constănţean s-a deplasat încă de sîmbătă la Bucureşti pentru a încheia un contract cu firma de echipament sportiv “Umbro”, prin care jucătorii Farului vor primi un nou set de echipament de joc, de prezentare şi antrenament, în diferite nuanţe alb-albastre.