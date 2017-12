FC Farul şi-a “cristalizat” formula de start

Cu mai puţin de două săptămîni înaintea debutului Ligii a II-a, antrenorul Marius Şumudică pare să fi cristalizat formula de echipă pe care o va folosi în meciurile oficiale. Tehnicianul constănţean va apela la sistemul de joc 4-2-3-1, care s-ar putea transforma în clasicul 4-4-2, în funcţie de situaţia din teren. Pentru postul de portar, Şumudică l-a ales pe Adrian Vlas, chiar dacă în această vară l-a transferat pe unul dintre favoriţii săi de la Progresul Bucureşti, Radu Sardescu. Pe partea dreaptă a defensivei, internaţionalul Alexandru Măţel este de neclintit, mai ales că singura soluţie pentru înlocuirea sa este Nicolae Buzea, reprofilat din postura de fundaş central. În centrul defensivei, Şumudică va merge pe mîna veteranilor Ion Barbu şi Cristian Şchiopu, mizînd atît pe experienţa acestora, cît şi pe faptul că au jucat numeroase meciuri împreună în ultimele opt sezoane. Flancul stîng al apărării va fi acoperit de un alt veteran, Cosmin Paşcovici, cealaltă variantă pentru acest post fiind juniorul Lucian Leu, transferat în această vară de la Şcoala de Fotbal “Marius Lăcătuş”. Cea mai dură luptă se va da pentru posturile de închizători, unde antrenorul Farului are patru variante. Bătălia pentru un loc de titular se va da, pe de o parte, între Bogdan Andone şi Dejan Rusmir, iar pe de altă parte între Florin Pătraşcu şi Ben Teekloh. În linia de mijloc, situaţia este mult mai clară, Cosmin Matei urmînd să ocupe banda dreaptă, în timp ce Vasilică Cristocea nu are rival pe partea stîngă. În centrul liniei de mijloc va fi coborît Chico, portughezul interpretînd rolul de vîrf retras. În avanposturi, Marius Ene şi-a cîştigat un loc de titular, după golurile marcate în meciurile de pregătire, soluţia de avarie fiind Emil Nanu.

Parcurs perfect în amicale

Constănţenii au disputat un alt joc de verificare duminică seara, întîlnind formaţia italiană din liga a cincea, US Pontedera. Antrenorul Marius Şumudică a folosit jucătorii care au jucat mai puţin în partida de verificare de sîmbătă, cu AC Sangiovannese. Astfel, tehnicianul constănţean a început partida în formula: Sardescu - Soare, Bubuleandră, Buzea, Leu - Teekloh, Pătraşcu - Fatai, Păcuraru, Mendy - E.Nanu. În repriza secundă au mai evoluat Măţel, Cristocea, Rusmir şi Barbu. La finalul unei partide pe care au dominat-o cu autoritate, constănţenii s-au impus cu 4-0, prin golurile marcate de Păcuraru, Nanu, de două ori, şi Cristocea. Succesul de duminică este al nouălea în tot atîtea meciuri amicale disputate de Farul în această vară. “Nu m-au interesat foarte tare adversarii, pentru că cel mai important lucru era să jucăm multe meciuri. Sînt mulţi jucători noi şi am dorit să atingem un nivel bun al relaţiilor de joc. În plus, echipele italiene cu care am jucat sînt cel puţin de nivelul formaţiilor din liga secundă din România, iar gruparea belgiană din liga secundă Koninklijke AS Eupen are şapte jucători italieni, staff tehnic şi manager din Italia, toţi aduşi în această vară. Condiţiile de pregătire sînt excelente, iar terenul de antrenament este de calitatea celui de pe terenul central de la Constanţa. În plus, stăm împreună în acest stagiu de pregătire timp de 12 zile, ceea ce contează enorm pentru atmosfera din sînul lotului”, a explicat Şumudică.