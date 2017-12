FC Farul termină anul în genunchi

21:38:55 / 08 Decembrie 2014

ATITUDINE

Imnul national canta degeaba, sunteti surzi, neghiobi in resemnare, vrajmasi cu cei ce vi s-ar alatura, scuipati “nebunii” care striga si v-arata hotii si slaviti pe cei care va duc de nas. Eroi de fotoliu – butonati netul in nestire, varsandu-va naduful pe ici-colo, inghititi umilinte dupa umilinte si va descarcati umilind la randul vostru.Aplaudam frenetic sarbii si le port respect – ei n-au stat la discutii niciodata; voi ati lasat o lume-ntreaga sa schimbe denumirea la tigani.Vreau sa pornim un vuiet, cel al adevarului, cel ce va pune capat rabdarii la atatea umilinte Vreau sa strigam ce ii strigam rivalului, celor din conducere, din primul minut pana in ultima secunda – ei sunt vinovati pentru umilintele si desfraul fotbalistic la care suntem martori.Chiar atata valorati ? atentiile de care se bucura unii dintre voi sunt indeajuns incat sa va inchida gura ? Chiar mai poate rabda adevarul in voi pentru niste firmituri ?Nu toti pot, nu toti rezista pana la capat dar e timpul ca toti sa fim pe stadion, sa nu fim doar 4 voci care striga DEMISIA si sa nu fie doar un om, cel care o aude !