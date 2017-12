FC Farul țintește cele trei puncte la Brăila

Chiar dacă a încheiat anul trecut pe locul 5 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a 2-a, FC Farul Constanța nu a renunțat la visul promovării în prima ligă, motiv pentru care gruparea de pe litoral a făcut o campanie de transferuri importantă în această iarnă. „Lotul pare mai puternic decât în prima parte a sezonului, prin prisma faptului că este mai echilibrat pe posturi, unde avem câte doi jucători de valoare apropiată. Drept urmare, pe lângă echipa de start, va fi și o bancă de rezerve destul de puternică. Valoarea trebuie însă demonstrată pe teren, unde nu joacă numele, și sper să nu mai avem parte de surprizele de anul trecut, când toată lumea ne lăuda lotul, dar în clasament nu se vedea acest lucru. Consider că putem lupta pentru promovare cu șanse egale, poate chiar mai mari decât alte candidate. Nu va conta faptul că nu s-a făcut cantonamentul de iarnă, pentru că avem jucători cu experiență, care știu să-și dozeze efortul, astfel încât să valorifice pregătirea făcută la Constanța”, a declarat președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu. Conducătorul grupării de pe litoral nu se teme de celelalte candidate la promovare, considerând că formația pregătită de Constantin Gache are valoarea necesară pentru a termina sezonul pe prima poziție. „Principala noastră contracandidată la promovare este FC Farul, pentru că doar noi ne putem pune bețe-n toate. Sigur, ținând cont de poziția din clasament, toate cele patru formații aflate în fața noastră au șanse la promovare, dar depindem doar de noi”, a explicat Brașoveanu. Primul examen important este programat sâmbătă, de la ora 11.00, când FC Farul se deplasează în fieful ocupantei locului 4, Dacia Unirea Brăila, pentru o partidă contând pentru etapa a 19-a. „Este un meci care va proba valoarea echipei și suntem obligați să câștigăm pentru a ne păstra în coasta echipelor din frunte, care au și o partidă în plus față de noi. Ne lipsește Sorin Chițu, accidentat, dar sper ca la jocul de la Suceava, de peste două etape, să revină pe teren”, a declarat Brașoveanu.

La meciul de la Brăila, FC Farul mizează și pe un sprijin puternic din partea suporterilor, care au anunțat că vor veni în număr mare. Deplasarea se va face cu două autocare, plecarea fiind fixată pentru sâmbătă, de la ora 6.45, din fața centrului comercial City Park. Costul deplasării este de 50 de lei dus - întors, iar doritorii se pot înscrie la magazinul sponsorului tehnic al formației constănțene, aflat în incinta stadionului „Farul”, la intrarea de la vestiare, la etajul 1.

