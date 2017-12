FC Farul, victorie și în amicalul cu Sparta Techirghiol

Sub comanda antrenorului Ion Barbu, FC Farul Constanța continuă seria de victorii din partidele de verificare susținute înaintea startului Ligii a 2-a. După 3-0 cu juniorii de la ACS Performer Constanța și 3-2 cu Axiopolis Cernavodă, echipă nou-promovată în Liga a 3-a, FC Farul a învins, miercuri seară, pe stadionul „Farul”, pe Sparta Techirghiol, cu 7-2, prin golurile înscrise de D. Popa (2), C. Stan (2), Mazilu, Pâslaru și Bolojan. Tehnicianul constănțean a început meciul cu următoarea formulă: Perşinaru - Băjan, Bumbac, Bârsănel, C. Stan - D. Popa, Buzdugan, Corcoveanu, Beșleagă - Pâslaru, Mazilu; au mai evoluat: Cl. Popa, Dragomir, Brian, Ciută, Meleandră, Bolojan, Stavarache și Mândră. Ion Barbu își va conduce elevii sâmbătă, de la ora 10.30, într-un nou joc amical programat pe stadionul „Farul”, în compania echipei CS Năvodari, antrenată de Constantin Funda, dar își dorește și rezolvarea problemelor existente la club, pentru a cunoaște exact care vor fi condițiile în care formația constănțeană va evolua în sezonul 2016-2017 al eșalonului secund.

Citește și:

Contre între Nedelcu și Frățilă în privința FC Farul

FC Farul este în moarte clinică