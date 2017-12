FC Steaua înfruntă pe Manchester City

Manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal programează marți seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), la București, pe Arena Națională, partida dintre FC Steaua București și Manchester City. Jucătorii antrenați de Laurențiu Reghecampf vor avea o misiune dificilă în confruntarea cu trupa lui Guardiola, dar speră să pună cât mai multe probleme formației engleze.

„Este o mândrie să port banderola de căpitan la un club atât de mare, sunt fericit şi privilegiat că o sa fac lucrul acesta şi sper ca evoluţia mea să îi încurajeze pe băieţii din teren. Cu toţii i-am văzut pe cei de la City în meciul din campionat și ştim la ce să ne aşteptăm din partea lor. Am lucrat foarte mult la antrenamente. Cu siguranţă, cu toţii ne vom dori să câştigăm acest meci şi să îi facem fericiţi pe fani”, a declarat Nicolae Stanciu.

Comparat de coechipierul său Gabriel Tamaş cu atacantul argentinian Sergio „Kun” Aguero, de la Manchester City, Stanciu susţine că această comparaţie este una nepotrivită: „Am auzit ce a zis Gabi şi am glumit în vestiar cu el. Este normal să zică acest lucru deoarece este colegul meu, dar nu pot să mă compar cu Aguero, pentru că jucăm pe posturi diferite şi este o comparaţie deplasată”.

Antrenorul Laurențiu Reghecampf are încredere în jucătorii pe care îi pregătește și așteaptă un meci mare din partea lor : „Ne dorim foarte mult să ajungem din nou în grupele Ligii Campionilor şi cred că ne-am pregătit bine pentru acest meci. Chiar dacă întâlnim o echipă foarte mare, cel mai mare antrenor din lume (n.r. - Pep Guardiola), cu rezultate incredibile, cred că pentru noi este o şansă mare să arătăm bine în cele două meciuri. Sunt încrezător că vom reuşi să calificăm echipa în grupele Ligii Campionilor. Am încredere în jucătorii noştri, fotbalişti tehnici, care pot marca goluri. Echipa noastră va încerca să atace, să marcheze goluri, pentru că nu văd cum am putea trece de Manchester City, dacă nu vom avea iniţiativă”.

Josep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a declarat, că are un mare respect pentru formația stelistă, dar jucătorii săi vor încerca să înscrie goluri în partida de marți seară: „Am urmărit multe jocuri ale Stelei, am un mare respect pentru această echipă. Vom încerca să înscriem goluri. În Liga Campionilor, este foarte important să înscrii goluri în deplasare. Şi jucătorii ştiu că în această competiţie trebuie să demonstreze că sunt cei mai buni şi sunt aici pentru a-i ajuta să facă asta”.

Guardiola s-a întâlnit la Bucureşti cu Gheorghe Hagi şi Gică Popescu, pe care îi cunoaşte din perioada Barcelona: „A fost o plăcere să-i văd din nou. Am vorbit cu precădere despre academia lui Hagi. Cred că este una dintre cele mai bune din lume, are mulţi jucători talentaţi şi sunt sigur că va produce jucători foarte buni pentru România”.

Celelalte meciuri care vor avea loc marți seară, tot de la ora 21.45, în play-off-ul UCL, manșa tur: Ajax Amsterdam - FC Rostov, Dinamo Zagreb - Salzburg, FC Copenhaga - APOEL Nicosia și Young Boys Berna - Borussia Moenchengladbach. Miercuri seară, tot de la ora 21.45, se vor disputa și ultimele cinci întâlniri din prima manșă a play-off-ului: Celtic Glasgow - Hapoel Beer Sheva, Dundalk - Legia Varșovia, FC Porto - AS Roma, Ludogorets Razgrad - Viktoria Plzen, Villarreal - AS Monaco.