FC Viitorul visează la o victorie în fața celor de la FCSB

După un debut slab de an, cu o singură victorie în cinci meciuri oficiale, FC Viitorul are șansa de a reveni în lupta pentru unul dintre primele două locuri în clasamentul Ligii 1, care asigură prezența în preliminariile următoarei ediții a Ligii Campionilor. Constănțenii au nevoie de un succes în partida cu FC Steaua București, programată sâmbătă, de la ora 20.30, pe terenul principal al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 3-a din play-off.

„Este un meci contra unei echipe de tradiție, cu un antrenor bun, dar jucăm acasă și vrem cele trei puncte pentru a intra în lupta pentru primele locuri. În play-off, trebuie să joci doar la victorie, iar de această dată sper să fim noi cei care câștigăm, Steaua are un lot foarte bun, dar nu avem nimic de invidiat în acest campionat, la nicio formație, pentru că suntem foarte buni și știm să jucăm fotbal. Inclusiv în cele trei meciuri cu Steaua am fost mai buni, dar nu am marcat. Vrem să câștigăm și să luăm punctele, acesta este lucru pe care-l transmit mereu jucătorilor. Nicio echipă din play-off nu este mai bună decât noi. Am dominat toate meciurile și suntem formația care a crescut cel mai mult în acest sezon”, a declarat managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi. „O să fie un meci frumos, între două echipe care vor să câștige și sper ca noi să luăm cele trei puncte. Ar fi cazul să câștigăm, după cele trei meciuri pe care le-am dominat în prima parte a sezonului. Ne-a lipsit de fiecare dată doar golul, iar diferența în partida de sâmbătă se va face în ofensivă. La Steaua sunt jucători buni, dar și noi avem forță și, dacă vom face un joc colectiv bun, putem învinge. Distanța față de primele locuri este mică, însă trebuie să luăm fiecare meci în parte și, dacă vom aduna puncte, vom avea un cuvânt de spus în lupta pentru titlu. Pentru noi, clasarea pe podium la finalul campionatului este o performanță foarte bună”, a spus mijlocașul Ioan Filip. „Va fi un duel interesant, pentru că se întâlnesc două echipe bune. Poate că Steaua este într-o formă mai bună, are jucători mai experimentați, dar noi jucăm mai mult ca o echipă. Am urmărit înregistrările cu meciurile directe din prima parte a sezonului, dar am văzut și statistica, iar FC Viitorul a fost mai periculoasă, și-a creat mai multe ocazii, însă nu a marcat. Jucăm pe teren propriu, ne gândim la titlu, nu doar la un loc în cupele europene, așa că sunt convins că putem învinge Steaua”, a adăugat fundașul Herold Goulon, care a completat râzând: „Este un avantaj faptul că fac pereche în apărare cu un alt francez, Boli, pentru că vorbim aceeași limbă, ne înțeleg și suntem prieteni în afara terenului, ceea ce contează enorm. În teren însă vorbim între noi în română”.

REVINE FLORIN TĂNASE?

Marea surpriză pentru jocul de sâmbătă ar putea fi prezența în formația constănțeană a atacantului Florin Tănase, care are șanse să revină, după ce luni a suferit o entorsă la glezna piciorului drept. „Sunt semne bune din partea doctorilor în privința lui Tănase, iar de Lucas și-a revenit deja. Nicoliță a suferit o contuzie puternic și vom vedea dacă va fi apt, iar Cernat este în continuare accidentat. Indiferent de cine lipsește, nu mă plâng”, a dezvăluit Hagi.

Partida cu FCSB se va disputa cu tribunele pline, după ce biletele s-au epuizat încă de joi, prima zi de comercializare, suporterii luând cu asalt casele de bilete. „Toate biletele puse în vânzare la Tribuna I, Tribuna a II-a şi Peluze s-au epuizat, astfel că partida se va disputa cu casa închisă.Mulţumim pe această cale tuturor abonaţilor şi suporterilor noştri pentru interesul şi fidelitatea cu care ne susţin necontenit şi, totodată, regretăm faptul că nu am putut face faţă tuturor cererilor de bilete”, a anunțat clubul constănțean.

