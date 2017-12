Federaţia Britanică de Tenis îi mulţumeşte Simonei Halep

După nedoritele incidente din partida România - Marea Britanie, din barajul pentru menţinerea/retrogradarea în/din Grupa a II-a Mondială Fed Cup by BNP Paribas, consemnate în setul al doilea al confruntării dintre Sorana Cîrstea și Johanna Konta, care au dus la eliminarea căpitanul-nejucător al echipei noastre, Ilie Năstase, pentru comportament nesportiv, președintele executiv al Federației Britanice de Tenis, Michael Downey a anunţat că va înainta o plângere către ITF împotriva lui Ilie Năstase.

„În sport nu există loc pentru un astfel de comportament, deoarece valorile sportului trebuie să primeze întotdeauna. Arbitrul ITF, Federaţia Română de Tenis şi vicepreşedintele şi-au cerut scuze atât Johannei, dar şi căpitanului nejucător Anne Keothavong. Îi mulţumim Simonei Halep pentru iniţiativa inspirată de a se adresa publicului în interesul bunului mers al jocului şi în spiritul acestei competiţii. Vom face o plângere oficială către ITF după această confruntare şi ne aşteptăm la o investigaţie serioasă legată de gesturile căpitanului României”, a declarat Michael Downey în comunicatul oficial al Federației Britanice de Tenis.

Referitor la întreruperea partidei cu Johanna Konta, la scorul de 2-6 şi 3-1, Sorana Cîrstea a declarat la conferința de presă: „La început a preluat ea controlul din punct de vedere al tenisului, a fost peste mine, iar apoi setul doi am început bine, am făcut acel break, eram peste ea. A început să plângă şi a ieşit de pe teren. De când joc tenis, de 20 de ani, am fost peste tot în lumea asta şi m-au făcut în toate felurile, de la ţigancă, până la idioată şi nu vreau să folosesc cuvinte urâte, însă toate insultele de pe lume. Nu am început niciodată să plâng şi să plec de pe teren, am stat acolo şi am jucat până la final. Nu mi se pare corectă o asemenea decizie, eşti în Fed Cup trebuie să îţi asumi, nu eşti la Wimbledon. Mi se pare că nu mai suntem la grădiniţă. Nu m-au anunţat dacă trebuie să stau pe teren, dacă trebuie să ies, nu mi-au spus nimic. L-am întrebat pe arbitru cât stau, nu ştia. Ce fac, mă schimb, nu mă schimb, spune-mi şi mie. Noi nu mai contam, doar echipa Angliei conta, ori nu este corect”.

Pentru Simona Halep, revenirea la Mamaia într-un meci oficial a fost de bun augur, tenismena constănţeană aducând primul punct României în întâlnirea cu Marea Britanie. „Publicul a fost foarte frumos, a făcut gălăgie în sensul bun, cred că a fost și fair-play din partea lor. M-am simțit bine și le mulțumesc pentru că au venit. Am început greu pentru că sunt acasă după atâția ani, am avut foarte mari emoții dar m-am gândit că trebuie doar să alerg cât pot de repede, să dau drumul la picioare și să dau drumul la brațe. La început a fost un pic mai greu să ne adaptăm cu vântul, cred că de ambele părți, ea pot să spun că a simțit mai bine la început și a fost mai relaxată decât mine, am avut emoții, dar după aceea am simțit ritmul, am început să joc fără emoții și s-a văzut un pic că pot să domin meciul”, a declarat Simona Halep la conferinţa de presă desfăşurată după întâlnirea cu Heather Watson, câştigată cu scorul de 6-4, 6-1.