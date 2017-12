Femeia Anului în Franţa

Anne Sinclair, soţia fostului şef FMI, Dominique Strauss-Kahn, căzut în dizgraţie după scandalul agresării sexuale a unei cameriste de la un hotel din New York, a fost votată cea mai populară femeie din Franţa, devansându-o pe Christine Lagarde, noul şef al FMI şi având un avans considerabil faţă de ocupanta locului trei, Prima Doamnă Carla Bruni-Sarkozy. Anne Sinclair, moştenitoarea unui bogat patron al artelor şi fostă jurnalistă de televiziune în anii \'80, a cunoscut o uriaşă creştere de popularitate după incidentul din 14 mai, când soţul său a fost arestat la New York, sub acuzaţia că a încercat să violeze o cameristă. În sondajul realizat de CSA pentru revista pentru femei ”Terrafemina”, Anne Sinclair a câştigat titlul de Femeia Anului cu 25% dintre voturi, în condiţiile în care, spre exemplu, Carla Bruni-Sarkozy, care a devenit mamă a doua oară, a obţinut doar 16% dintre voturi. Anne Sinclair a devansat-o şi pe Christine Lagarde, care a renunţat la portofoliul de ministru al Finanţelor în Guvernul francez, pentru a ocupa poziţia lui Strauss-Kahn la conducerea FMI, după ce acesta s-a văzut nevoit să demisioneze în contextul scandalului din luna mai. Christine Lagarde a obţinut 24% din voturi. Sondajul CSA a fost realizat prin telefon, pe un eşantion reprezentativ de 1.005 persoane, în zilele de 6 şi 7 decembrie. Conform repartizării voturilor pe sex, Christine Legarde a devansat-o pe Anne Sinclair în opţiunile de vot ale bărbaţilor.

Pe de altă parte, Prima Doamnă a Franţei, Carla Bruni-Sarkozy, se află de sâmbătă la Marrakech, în Maroc. Alături de fetiţa ei, Giulia, născută în luna octombrie, Carla Bruni-Sarkozy locuieşte pe o proprietate privată şi este însoţită de un grup format din circa zece persoane, printre care agenţi de securitate francezi. Preşedintele Nicolas Sarkozy va veni şi el, probabil, la Marrakech, pentru câteva zile de vacanţă. ”S-ar putea să vină, dar până acum nu avem nicio confirmare oficială”, au declarat autorităţile marocane. Soţii Sarkozy au mai petrecut câteva zile la Marrakech, în decembrie 2010, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.