Ferry Corsten mixează din nou pentru houserii români

Ferry Corsten şi Lange vor mixa în România, pe data de 10 octombrie, la Arenele Romane din capitală, în cadrul unui eveniment organizat de The Mission. Evenimentul face parte din turneul de promovare a albumului lui Ferry, „Twice In A Blue Moon”. Preţul biletelor în avans este de 35 de lei, dacă acestea se achiziţionează de pe site-ul bilete.ro, iar la intrare - de 50 de lei. De asemenea, doritorii vor putea cumpăra şi bilete VIP, la preţul de 70 de lei.

Ferry Corsten este unul dintre artiştii olandezi care şi-au dedicat întreaga carieră muzicii trance şi nu mai are nevoie de nicio prezentare. De cinci ani, acesta se află printre primii zece DJ din lume. Anual, Corsten ocupă poziţii înalte în DJ Mag Top 100, primind şi titluri precum „Cel Mai Bun Producător” şi „Cel Mai Bun Remixer” la Ericsson Music Awards şi Dancestar Awards.

Ferry Corsten va mixa pentru prima dată sub egida The Mission, în cadrul unui eveniment care va avea loc într-un cort încălzit la Arenele Romane, pe data de 10 octombrie. Ferry Corsten a mixat în România şi la ediţia din acest an a evenimentului „Liberty Parade”.