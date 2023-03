Five Finger Death Punch canta in premiera in Romania

Five Finger Death Punchcanta in premiera in Romania pe 14 iunie la Romexpo in aer liber.

Primele 500 de bilete din fiecare categorie se pun in vanzare vineri pe 3 martie la ora 11:00 si au preturi earlybird dar fanii METALHEAD vor primi pe 1 martie la ora 13:00 un cod pe pagina deInstragram METALHEADcu care au acces la primele 200 de bilete, inaintea tuturor.



Five Finger Death Punchvin din Nevada, Statele Unite, s-au format in 2005 si au lansat 9 albume de studio, un album live, doua compilatii, un EP si 33 de single-uri. Albumul de debut din 2007 a vandut peste 500.000 de exemplare doar in Statele Unite iar al doilea si al treilea deja au depasit 1 milion si au fost certificate Platinum de catre RIAA. Cu al sau carismatic dar si misterios solist, Ivan Moody, Five Finger Death Punch tine capetele de afis ale majoritatii festivalurilor din jurul lumii iar cel mai recent album, "Afterlife" lansat pe 19 august 2022 a fost promovat la nivel mondial prin turnee alaturi de Megadeth si The Hu.



Numele trupei este inspirat dintr-un film clasic de arte martiale. Trupa combina mai multe stiluri de la heavy metal la groove metal, alternative metal, hard rock sau thrash metal iar piese precum "Wrong Side of Heaven", "Blue on Black", "Bad Company", "Gone Away" sau "A Little Bit Off", piese cu zeci si sute de milioane de vizualizari pe Youtube, vor ramane peste ani in istoria muzicala a genului metal.



Biletele se pun in vanzare peiabilet.rola urmatoarele preturi:



-WAY OF THE FIST (A) - fara loc in fata scenei - 399 lei earlybird (primele 500) de bilete, 409 de lei in presale si 450 de lei la intrare

- BAD COMPANY (B) - fara loc, in spatele categoriei A - 309 lei earlybird (primele 500 de bilete), 329 de lei in presale si 350 de lei la intrare

- WRONG SIDE (C) - fara loc, in spatele categoriei B - 239 de lei earlybird (primele 500 de bilete), 259 lei in presale si 300 de lei la intrare



- PREMIUM - 699 lei - Pe platforma la inaltime aproape de scena, cu bar si acces separat.



Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.