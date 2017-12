Florin Tănase a devenit jucătorul Stelei

Site-ul oficial al Fotbal Club Viitorul a anunţat transferul jucătorului Florin Tănase la FC Steaua Bucureşti. Fostul atacant al Viitorului a semnat un contract pe cinci ani cu Steaua, potrivit site-ului oficial al grupării bucureştene, iar clubul constănţean va primi suma de 1,5 milioane de euro. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani va câștiga 10.000 euro pe lună în primii doi ani la Steaua și are o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro. Finanțatorul Stelei, George Becali a declarat că este încântat de transferul lui Florin Tănase.

„Am terminat! Am dat mai puțin, că a vrut Gică să-i dea băiatului 70.000 de euro. Deci suma de transfer este de 1,5 milioane de euro plus TVA. Deci 1,8 milioane. Să spunem 1,8 milioane, ca să sune mai pompos. Eu am pus pe el ochii mai demult. El are personalitate și m-am ciondănit cu el. Și mi-a zis că vrea 15.000 de euro. Și i-am zis că bă, n-ai cum, titularii Stelei au 10.000 de euro! M-a transpirat puțin. Bine, mi-a plăcut de el. După aia, i-am strâns mâna și l-am luat în brațe. I-am zis că acum ridic 20 de milioane de euro în brațe. I-am pus clauză de 30 de milioane de euro. Eu consider că o să fie mai scump decât Stanciu. De-aia am și licitat pentru el: 1 milion, 1,2 milioane de euro, 1,5 milioane de euro. A semnat pe cinci ani. I-am dat 10.000 pe lună în primii doi ani, apoi 13.000 pe următorii doi ani și 15.000 în ultimul”, a declarat George Becali la Digi Sport.

„Academia de Fotbal Gheorghe Hagi şi clubul FC Viitorul îi mulțumesc lui Florin Tănase pentru tot ceea ce a făcut pentru clubul constănțean şi îi urează mult succes la noua sa echipă”, notează site-ul oficial al clubului constănţean.