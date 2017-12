Focar de enterocolită acută la Cuza Vodă

O întreagă familie de rromi din satul Cuza Vodă a ajuns în Spitalul de Boli Infecţioase pentru că a mîncat alimente alterate. Din fericire, starea celor opt pacienţi este bună, deşi s-au prezentat la medic după trei zile după ce consumaseră mîncarea stricată. Medicii infecţionişti recomandă ca toate alimentele să fie depozitate în frigidere şi să nu fie consumate după ce termenul de garanţie a expirat. De asemenea, la Spitalul de Boli Infecţioase ajung numeroase persoane care au fost muşcate de cîini sau pisici.

Temperaturile mari care s-au înregistrat în ultimele zile, au dus la apariţia primelor cazuri de enterocolite acute şi toxiinfecţii alimentare. Enterocolitele sînt afecţiuni inflamatorii acute sau cronice ale tractului digestiv, fiind cauzate de cele mai multe de consumul de alimente alterate care fie nu au fost ţinute la frigider, fie aveau termenul de garanţie expirat. Principalele semne ale apariţiei acestei boli sînt diareea, greaţa, vărsăturile, durerile abdominale, febra şi frisoanele. Cu aceste simptome s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa membrii unei familii de etnie rromă, din Cuza Vodă. Familia Percu a venit la spital după trei zile în care toţi cei şase copii cu vîrste cuprinse între cinci ani şi nouă luni au vomitat într-una. "Am gătit o ciorbă de ciocănele de pui şi un ostropel. Am mîncat timp de două zile acelaşi tip de mîncare şi, cum nu am avut frigider, am lăsat-o afară, pe prispa casei", a spus Simona Percu, mama copiilor.

În urma analizelor efectuate, medicii au decis că toţi cei care au venit la spital suferă de enerocolită acută şi trebuie să fie internaţi. Astfel, un salon a fost ocupat de şase copii, mama şi bunica lor care se deshidrataseră din cauza febrei care i-a chinuit timp de trei zile. "Am crezut că am răcit, dar după ce am văzut că toţi avem aceleaşi simptome, ne-am gîndit că este ceva grav", a spus Tincuţa Percu, bunica celor şase copii. Medicii spun că toată familia este în afara oricărui pericol, dar că vindecarea lor a durat mai mult timp deoarece nu au venit la spital de la apariţia primelor semne ale bolii. "Majoritatea celor care apelează la ajutorul nostru, vin la cîteva zile după ce boala s-a declanşat. Îi sfătuim pe bolnavi să se prezinte imediat la medic şi, de asemenea, să aibă grijă în ce condiţii depozitează alimentele alterabile pentru ca nu cumva focarul de la Cuza Vodă să se repete şi în alte localităţi", a declarat directorul adjunct al Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Stela Halichidis. Medicii unităţii sanitare spun că în ultimele trei zile, în unitatea de primire urgenţe s-au prezentat 15 cazuri de toxiinfecţii alimentare şi enterocolite, dar că acestea nu au necesitat internarea.

