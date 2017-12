Forţa echipei Rusiei provine din talentul jucătorilor

Selecţionerul Rusiei, olandezul Guus Hiddink, a afirmat că nu are niciun secret special prin care a reuşit să califice echipa sa în semifinalele EURO 2008, la şase ani după ce a obţinut aceeaşi performanţă cu Coreea de Sud la Cupa Mondială din 2002. Potrivit lui Hiddink, forţa echipei sale provine din talentul jucătorilor, care “învaţă foarte repede” şi din calitatea rezervorului de talente din Rusia. “Jucătorii ruşi sînt foarte uşor de antrenat, pentru că învaţă foarte repede, deşi nu am avut prea mult timp la dispoziţie să pregătim acest turneu final. Eu nu am niciun secret. Nu fac decît să muncesc. Ador să lucrez cu aceşti tineri. Jucătorii mei nu sînt încă foarte cunoscuţi, dar sînt foarte ambiţioşi, talentaţi şi dotaţi. Ei îmi dau energia, eu nu am niciun secret”, a spus Hiddink. Tehnicianul olandez spune că este greu de dat un pronostic în privinţa învingătorului din semifinala cu Spania, programată joi, de la ora 21.45, la Viena, chiar dacă cele două formaţii s-au întîlnit şi în Grupa D, ibericii impunîndu-se cu scorul de 4-1. “În meciul cu Spania nu am jucat deloc bine, iar primul gol primit a făcut diferenţa, spaniolii putînd juca pe contre. Noi am încercat să atacăm, dar la prima minge pierdută, ei plecau rapid pe contraatac. Sper ca în semifinală lucrurile să meargă mai bine pentru noi. Spania este totuşi favorită, pentru că are jucători mai experimentaţi decât echipa mea”, a menţionat Hiddink. Întrebat dacă a fost surprins de evoluţiile foarte bune ale mijlocaşului Andrei Arşavin, Guus Hiddink a răspuns: “Nu prea. Îl cunosc de ceva vreme şi a contribuit şi în preliminarii la calificarea echipei la turneul final. L-am selecţionat chiar dacă ştiam că va fi suspendat primele două meciuri. Nu am avut nicio îndoială în privinţa potenţialului său şi nu m-a dezamăgit. Nu este un număr 10 clasic, ce se mulţumeşte să primească mingea şi să o dea mai departe. Este obligat să muncească şi în defensivă. În fotbalul modern, dacă nu te aperi la mijlocul terenului, nu ai nicio şansă. Arşavin munceşte mult pentru echipă”.

Onorat de propunerea acordării cetăţeniei ruse

Selecţionerul olandez al Rusiei, Guus Hiddink, a calificat drept “o mare onoare” propunerea făcută într-o butadă de preşedintele rus Dmitri Medvedev de a-i acorda cetăţenia acestei ţări, după calificarea în semifinalele Campionatului European din Austria şi Elveţia. “Este o mare onoare pentru mine. Rusia este o ţară mare cu o istorie şi o cultură imense. Dar vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Hiddink. Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a propus, duminică, acordarea cetăţeniei ruse selecţionerului olandez Guus Hiddink, într-o discuţie avută la Brest (Belarus), a doua zi după victoria istorică din meciul cu Olanda, scor 3-1, la Basel, în sferturile de finală ale EURO 2008. Un fost combatant cu care discuta Medvedev la Brest a felicitat Rusia pentru victorie, dar şi-a exprimat îngrijorarea pentru că selecţionerul olandez nu se va mai putea întoarce în ţara sa, după ce a contribuit la înfrîngerea Olandei. “Nu este nevoie să revină, putem să-i dăm cetăţenia rusă”, a răspuns Medvedev.

Rusia s-a calificat în semifinalele Campionatului European pentru prima oară după destrămarea Uniunii Sovietice. Medvedev se afla la Brest pentru discuţii cu omologul său din Belarus, Alexandr Lukaşenko, şi pentru a aduce un omagiu victimelor celui de-al doilea război mondial, la împlinirea a 67 de ani de la invazia nazistă în Uniunea Sovietică.