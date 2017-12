Fost bucătar al Casei Albe, găsit mort în New Mexico

Un fost bucătar al Casei Albe, Walter Scheib, a fost găsit mort, duminică, într-o zonă muntoasă din statul american New Mexico, unde se afla în excursie, anunţă surse oficiale citate de CNN. Walter Scheib, bucătar la Casa Albă în timpul mandatelor preşedinţilor Bill Clinton şi George W. Bush, era dispărut din 13 iunie, după ce plecase singur într-o excursie în zona muntoasă Taos, New Mexico. Joi, autorităţile localizaseră semnalul telefonului mobil al lui Walter Scheib. Duminică, echipele de căutare au găsit cadavrul fostului bucătar de la Casa Albă. Scheib se mutase recent în zonă, potrivit sergentului Elizabeth Armijo, un purtător de cuvânt al Poliţiei din New Mexico.