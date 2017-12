Fostul poliţist Bogdan Roşu va ajunge după gratii

După ce, timp de doi ani, dosarul în care poliţistul constănţean Bogdan Roşu a fost judecat de diverse completuri de judecată, magistraţii Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie l-au condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare, cu executare, pentru săvîrşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi uz de fals. Încercînd să-l scape de puşcărie, apărătorii lui Bogdan Roşu au formulat o cerere de amînare a executării pedepsei, în care Bogdan Roşu a motivat că soţia sa este grav bolnavă, iar dacă va fi închis, nu mai are cine să o îngrijească. Magistraţii Tribunalului Constanţa au respins cererea fostului poliţist constănţean, decizie menţinută şi de judecătorii Curţii de Apel Constanţa, care au respins, ieri, recursul formulat de Bogdan Roşu. Reamintim că o tamponare petrecută la jumătatea lunii februarie a anului 2004 a scos la iveală faptul că una dintre maşinile implicate în coliziune avea certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate false. Proprietarul maşinii le-a declarat celor care anchetau împrejurările producerii evenimentului că de înmatriculare şi de obţinerea actelor s-a ocupat poliţistul Bogdan Roşu, de la Secţia 5, din Constanţa. Autoturismul fusese adus din Olanda şi, pentru că era mai vechi de opt ani, proprietarul l-a lăsat în atelierul aflat în curtea poliţistului, pentru recarosare, în vederea înmatriculării. În urma denunţului proprietarului maşinii, cazul a intrat în atenţia procurorilor DNA Constanţa, care, în baza probelor administrate, au stabilit că Bogdan Roşu ar fi falsificat cartea de identitate şi numerele maşinii contra sumei de 800 dolari. Poliţistul a fost trimis în judecată sub acuzaţiile de trafic de influenţă, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi participaţie improprie la infracţiunea de punere în circulaţie a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Anul trecut, Tribunalul Constanţa l-a condamnat pe Bogdan Roşu la un an şi jumătate de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, după ce judecătorii au dispus schimbarea încadrării juridice din trafic de influenţă în înşelăciune.