„Free Your Mind”, imnul Liberty Parade 2010

Anul acesta, imnul Liberty Parade se intitulează „Free Your Mind” şi este interpretat de Connect-R şi Vibers. După îndelungi aşteptări, piesa a fost lansată pe posturile de radio muzicale din ţară. A mai rămas doar o lună până la cel mai mare eveniment dance din România. Liberty Parade 2010 se va desfăşura pe data de 24 iulie, ca în fiecare an, pe plaja dintre Venus şi Saturn.

Locul unde vor fi amplasate instalaţiile de sonorizare se numeşte chiar Liberty Parade Arena, iar headlinerii ediţiei din acest an sunt Above & Beyond. România va fi reprezentată la platane de DJ Optick, DJ Andi, Liviu Hodor, Vali Bărbulescu, Vika Jigulina şi Mihai Popoviciu. Lista completă a tuturor DJ-ilor care vor mixa în cadrul acestei distracţii care adună, anual, mii de petrecăreţi, va fi anunţată în curând.