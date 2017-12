După ce a parcurs 16.000 de mile marine, fregata "Regina Maria" se întoarce, în această dimineaţă, în dana militară a portului Constanţa. Nava a participat la prima sa misiune internaţională aflată sub comandă NATO, "Active Endeavour", care a avut loc în perioada septembrie-noiembrie a.c., în Marea Mediterană. În cadrul operaţiunii, fregata a îndeplinit misiuni de supraveghere şi control în condiţii grele de navigaţie şi a monitorizat peste 400 de nave şi 60 de aeronave. Prezenţa "Reginei Maria" la exerciţiul internaţional a reprezentat cea de-a doua participare a Forţelor Navale Române la operaţiunea "Active Endeavour", după ce, în toamna anului trecut, fregata “Regele Ferdinand” a participat la aceeaşi opraţiune NATO. Cu ocazia întoarcerii fregatei va avea loc, astăzi, un ceremonial militar la care va participa ministrul Apărării, Sorin Frunzăverde, şi şeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin. "Active Endeavour" este o operaţiune iniţiată şi condusă de Alianţa Nord Atlantică în scopul descurajării acţiunilor teroriste. Concepţia militară a NATO cu privire la apărarea împotriva terorismului prevede, printre altele, desfăşurarea de către forţa operaţională "Active Endeavour" a unor acţiuni de supraveghere şi control pe marile culoare de navigaţie din Marea Mediterană. Fregata "Regina Maria", care a fost aleasă anul acesta să reprezinte România, are un deplasament de 4.900 tdw, o lungime de 148 metri, o lăţime de 14,75 metri, viteza maximă de 30 de noduri, un pescaj de 6,4 metri şi o autonomie de 4.500 mile marine. Nava are în dotare un tun super-rapid, calibru 76 mm, instalaţii de lansare torpile, un sistem de comandă asistat de calculator, instalaţii de bruiaj şi de luptă electronică, precum şi sisteme radar. Sistemul de propulsie este compus din patru turbine Rolls-Royce. Nava este prevăzută cu patru generatoare Diesel de cîte 1 MW şi cu instalaţie de aer condiţionat cu funcţionare permanentă, ridicîndu-se, astfel, la standardele celorlalte fregate participante.