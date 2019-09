Gabriel Daraban, președintele ALDE Constanța, a demisionat din partid

Președintele Organizației Municipiului Constanța a ALDE, Gabriel Daraban, a anunțat miercuri că a demisionat din partid și că, totodată, își încetează activitatea politică în perioada imediat următoare.

„Având în vedere evoluțiile de pe scena politică românească din ultimele luni și ca urmare a unei analize atente a mediului politic constănțean, am luat decizia de a demisiona din organizația ALDE Constanța precum și de a-mi înceta activitatea politică în perioada imediat următoare. Motivele ce stau la baza deciziei mele sunt in primul rand legate de derapajul partidului de la o identitate liberala cat si indiferenta din partea comunitatii locale in vederea producerii unei schimbari totale a modului de a face politica si de a gestiona orasul Constanta. Consider ca opinia publica constanteana este puternic dezbinata si nu este inca pregatita sa contribuie la o schimbare reala a modului dezatruos in care a fost gestionat orasul nostru timp de 20 de ani. Pe de alta parte, constat cu parere de rau ca nici politicienii nu sunt dispusi sa lase orgoliile marunte si sa-si directioneze gesturile și actiunile politice strict catre interesul cetatenilor, pentru schimbarea in bine a vietii in cel mai important oras romanesc de la Marea Neagra. Din punctul meu de vedere, un oras nu poate fi condus eficient de un singur om, indiferent de nobletea intereselor sale, si trebuie sa aiba in spate o echipa dornica de implicare si generatoare de idei ce pot fi puse in practica in vederea asigurarii progresului si bunastarii intregii comunitati. Consider ca nu sunt suficiente criticile si jignirile la adresa unor lideri politici pentru a demonstra ca iti doresti o schimbare. Ma voi implica intens, in continuare, in viata comunitatii, voi incerca sa atrag atentia opiniei publice constantene ori de cate ori voi constata derapaje ale autoritatilor locale, incercand sa propun solutii benefice pentru rezolvarea problemelor orasului Constanta.“, a transmis Gabriel Draban printr-un comunicat de presă remis Telegraf.