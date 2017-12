Gabriel Iancu, juniorul săptămânii la Academia Hagi

După ce primul titlu de “Juniorul săptămânii“ fusese câştigat de Cristian Gavra, a venit rândul unui alt junior A al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” să fie recompensat pentru evoluţiile bune din perioada 31 octombrie - 6 noiembrie. Tânărul Gabriel Iancu a impresionat în perioada mai sus amintită, obţinând voturile unui juriu alcătuit din directorii tehnici ai Academiei (Lucian Burchel, Daniel Rădulescu, Constantin Mareş) şi antrenorii grupelor de juniori A, B, C, D şi Cupa Hagi Danone (Cristian Cămui, Daniel Rădulescu, Vasile Mănăilă, Marius Codescu, Nicolae Roşca, Doru Carali). Născut pe 15 aprilie 1994, la Bucureşti, Gabriel Iancu este un obişnuit al loturilor naţionale de juniori. Component al Academiei Hagi încă de la înfiinţarea acesteia în 2009, talentatul mijlocaş consideră că principalele sale calităţi sunt tehnica şi ambiţia. Deşi îşi doreşte să ajungă în scurt timp în Liga 1 şi peste câţiva ani la o echipă de top din Europa, Iancu pune pe primul plan familia şi doar apoi fotbalul. Are însă încredere în calităţile sale care l-au transformat în unul dintre cei mai importanţi juniori din ţară la categoria sa de vârstă şi consideră că Academia a avut un rol important în ascensiunea sa. „La nivelul copiilor şi juniorilor nu există o treaptă mai înaltă decât Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“. Fiecare copil beneficieză aici de cel mai performant mod de instruire, indiferent de vârstă. Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ înseamnă totul pentru mine“, spune Gabriel Iancu. Fotbalistul preferat al acestuia este brazilianul Neymar, iar mâncarea preferată sunt sarmalele. Pentru titlul de “Juniorul săptămânii“, Iancu s-a impus în lupta de la distanţă pe care a dus-o cu alţi cinci colegi din Academie: Bogdan Vasile (juniori B), Cristian Manea (juniori C), Andrei Ciobanu (juniori C), Ionuţ Crînganu (juniori D) şi Dimciu Halep (Cupa Hagi Danone).