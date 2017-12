Gala premiilor criticilor londonezi

”The Social Network / Reţeaua de socializare” a fost marele învingător la cea de-a 31-a gală a premiilor decernate de asociaţia britanică London Critics\' Circle, organizată joi seară, la Londra, unde a primit patru trofee, inclusiv pentru cel mai bun film al anului. Lungmetrajul american, care prezintă felul în care a fost creată reţeaua de socializare Facebook, a învins marele favorit al galei de joi, lungmetrajul britanic ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, care a câştigat doar trei trofee. Deşi ambele pelicule au fost nominalizate fiecare la acelaşi număr de categorii, şapte, ”The Social Network / Reţeaua de socializare” s-a impus în cea mai importantă dintre ele, Cel mai bun film al anului. În plus, filmul american a câştigat alte trei trofee majore: Cel mai bun regizor, pentru David Fincher, Cel mai bun scenariu, pentru Aaron Sorkin şi Cel mai bun actor britanic în rol secundar, pentru Andrew Garfield.

Lungmetrajul britanic ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, care conduce în topul filmelor cu cele mai multe nominalizări la premiile Oscar, cu 12, s-a impus la categoria Cel mai bun film britanic al anului. Acelaşi film a triumfat la categoriile Cel mai bun regizor britanic, pentru Tom Hooper şi Cel mai bun actor, pentru Colin Firth. Pentru rolul din comedia ”The Kids Are All Right”, Annette Bening a fost desemnată Cea mai bună actriţă a anului, învingând-o astfel pe marea favorită la acest trofeu, actriţa americană Natalie Portman, care obţinuse toate trofeele importante din acest sezon, graţie rolului din drama ”Black Swan”. Christian Bale a fost desemnat Cel mai bun actor britanic al anului, pentru rolul din ”The Fighter”, iar Lesley Manville s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă britanică a anului, graţie evoluţiei sale din ”Another Year”. Cel mai bun cineast debutant a fost desemnat Gareth Edwards, care a debutat ca regizor în 2010, cu ”Monsters”, iar cel mai bun film străin a fost votat ”Des hommes et des dieux”, un lungmetraj francez care spune povestea unui grup de călugări francezi asasinaţi în Algeria.

Premiile Cercului Criticilor din Londra / The London Critics\' Circle Awards sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste o sută de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).