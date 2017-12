Galerie interactivă despre domnia reginei Elisabeta a II-a

O galerie interactivă pe tema celor 60 de ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a va fi lansată cu ocazia Jubileului de Diamant, publicul fiind invitat să pună pe internet fotografii şi imagini filmate. Proiectul, realizat de site-ul Historypin, în partenariat cu Google, vizează să strângă imagini din numeroasele deplasări ale reginei şi de la precedentele jubilee, datorită, speră promotorii, internauţilor din toată lumea. Historypin arhivează pe web fotografii cu locuri şi evenimente postate de internauţi, cu contribuţia unor firme, ziare şi muzee. Palatul Buckingham şi-a adus şi el contribuţia la acest proiect, punând la dispoziţie fotografii de documente din arhivele regale şi ale unor obiecte din colecţia regală. ”În ultimii 60 de ani, regina a făcut peste 250 de vizite în jurul lumii şi sute în Marea Britanie. Şi-a sărbătorit Jubileul de argint şi pe cel de aur”, a declarat Nick Stanhope, director general al We Are What We Do, societate fără profit care deţine Historypin. ”De-a lungul acestei perioade au fost făcute milioane de fotografii şi filme şi ne-ar plăcea să le adunăm, creând astfel o maşină a timpului pentru monarhie”, a adăugat acesta.

Cu ocazia Jubileului de Diamant al reginei Elisabeta a II-a, care marchează 60 de ani de domnie, se organizează, în Marea Britanie, numeroase manifestări, din februarie până în iunie. În cadrul acestor celebrări, tocmai are loc primul turneu în străinătate efectuat de prinţul Harry singur, singurel. Acesta s-a descurcat până acum foarte bine, fiind foarte apreciat şi neaşteptat de disciplinat pe tot parcursul vizitelor oficiale. Prinţul Harry a vizitat Belize, Jamaica, Bahamas şi Brazilia, unde a avut o serie de întrevederi cu celebrităţi locale şi politicieni. Prinţul Harry şi-a început a doua zi în Brazilia cu un jogging pe o distanţă de 1,6 kilometri şi cu un meci de rugby în Rio de Janeiro, pe plaja Flamengo. Prinţul a purtat steagul brazilian în fruntea a 1.000 de tineri, escortaţi de autorităţi locale şi artişti, în cursa de sâmbătă dimineaţă. După cursă, prinţul Harry şi câţiva dintre tineri au jucat rugby circa 30 de minute. Tot în timpul acestei vizite, Harry şi-a programat câteva lecţii de volei. Prinţul a ajuns vineri în Brazilia, unde s-a întâlnit cu oameni de afaceri de top, artişti şi personalităţi din lumea sportului, la un eveniment în centrul oraşului Rio de Janeiro.

Tot cel de-al treilea moştenitor al tronului Marii Britanii a recunoscut că, dincolo de ochii publicului, celebra lui bunică are un simţ al umorului foarte dezvoltat. ”Este foarte nostimă, dar cred că a luat asta şi de la bunicul meu. Sunt foarte amuzanţi împreună. Familia mea este ca oricare alta, când vine vorba de umor în spatele uşilor închise, deşi mi-ar plăcea să cred că eu sunt mult mai nostim decât bunica mea”, a declarat prinţul Harry.