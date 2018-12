Gheorghe Hagi: „Cum Maradona spune ceva şi eu am părerea mea”

Înaintea meciului pe care FC Viitorul îl va susține miercuri, în deplasare, cu Gaz Metan Mediaș, în etapa a 18-a a Liga 1, Gheorghe Hagi, a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia s-a referit și la situația fotbalului românesc, dorința managerului tehnic al fostei campioane a României fiind aceea că echipele de club din țara noastră să primească câte un loc direct în grupele Ligii Campionilor și UEFA Europa League: „Vedeți că ne izolează, uşor, uşor din diferite formule făcute. Eu am zis că e denigrare, faptul că România nu are o echipă direct în Champions League. Sunt fotbalist, am jucat fotbal. E părerea mea. Am vorbit pentru România, să-i fie bine. Să facem o dezbatere, să vedem dacă e aşa, dacă greşesc cu ceva. Dar mi-am dat seama că nu avem voie să spunem, trebuie să tăcem din gură, să facem ce zic alţii. Spania, Italia, Germania, Franţa, Anglia au patru echipe, noi cerem una. Campioana României trebuie să se ducă direct, locul doi direct în Europa League ca să putem să devenim şi noi competitivi. Altfel nu putem, nu putem să ne batem. Dacă nu ne batem, cu siguranță ei nu o să ne dea, niciodată, nimic”.

Gică Hagi consideră că fotbalul românesc nu trebuie să se simtă inferior față de cel din Europa, pentru că se poate bate de la egal la egal cu echipele puternice, așa cum se întâmpla atunci când „Regele” era în teren: „Dacă eu sunt în Comunitatea Europeană, dacă România este în primele 32 din Europa, cu un fotbal dezvoltat, din istorie, dacă e câştigătoare de Champions League, dacă e câştigătoare de Supercupa Europei, în care subsemnatul a marcat, şi a jucat şi la nivelul ăla şi i-a bătut. Atunci eu de ce să mă simt inferior... De ce vreţi să mă faceţi să mă simt inferior, că eu nu vreau să mă simt inferior, că am fost coleg cu ei şi mă simt de la egal la egal cu ei şi îmi permit să îmi dau cu părerea despre fotbalul românesc, ce ar fi bine şi cum ne tratează cei de afară Cum Maradona spune ceva şi eu am părerea mea. Pentru că sunt între primii o sută de jucători din lume. Iar părerea asta trebuie susținută. Pentru că este o părere pertinentă, elegantă. Iar UEFA și FIFA trebuie să se gândească la lucrurile astea. Şi noi vrei să fim cu ei, să ne batem cu ei, cum ne-am bătut înainte. Cerem o șansă”, a mai declarat Hagi.

Managerul tehnic al Viitorului crede că naționala României trebuie să facă tot posibilul pentru a obține calificarea la EURO 2020: „Adversarii sunt buni, periculoși, au valoare lor. Dar depinzi de tine ca să-ți atingi obiectivele, valoarea ta, puterea ta. O să vedem cât de buni suntem. Nu e bine să-ți propui locul doi niciodată”.