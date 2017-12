Gică Hagi, în Top 10 „Cei mai buni decari din istorie”

Managerul tehnic al formației FC Viitorul, Gheorghe Hagi, are numai motive de bucurie în acest an. După parcursul foarte bun al echipei în Liga 1 și trofeul „Golden Foot” pe care l-a primit, în luna septembrie, pentru extraordinara sa carieră, „Regele” fotbalului românesc a fost inclus în Top 10 „Cei mai buni decari din istorie”, ierarhie întocmită de prestigioasa revistă britanică „FourFourTwo”. Cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor ocupă locul 6 în acest clasament. Pe primul loc se află Maradona, urmat de Puskas, Pele, Roberto Baggio şi Platini. Hagi îi devansează pe Zico, Messi, Michael Laudrup şi Francescoli. „Acest clasament mă face încă o dată împlinit și fericit, pentru că a meritat orice sacrificiu pe care l-am făcut de-a lungul întregii cariere. Sunt mândru pentru că sunt între primii zece „decari” din toate timpurile. Înseamnă că am făcut parte și dintr-o generație de excepție, am jucat la cel mai înalt nivel cu echipa națională, la Campionate Mondiale și Europene, și cu echipele de club la care am evoluat, Steaua, Real Madrid, Barcelona, Brescia și Galatasaray”, a declarat Gică Hagi pentru academiahagi.tv.

FC VIITORUL, VICTORIE CU CERNO MORE VARNA

Profitând de întreruperea campionatului, formația FC Viitorul a susţinut sâmbătă, la Balchik, un meci de verificare în compania deţinătoarei Cupei Bulgariei, Cerno More Varna. Partida s-a încheiat cu victoria Viitorului, scor 2-1 (Fl. Cernat 63, Fl. Tănase 81 / Eugenio 39), care s-a revanșat astfel pentru înfrângerea suferită în fața echipei bulgare în amicalul disputat la Ovidiu. Au evoluat pentru FC Viitorul: Buzbuchi (79 Rîmniceanu) - Benzar (46 Mitrea), Țîru (70 L. Munteanu), Boli (76 V. Gheorghe), Mitache - Nicoliță (70 Mișelăricu), I. Filip (76 Gavra), Aganovic (46 Cr. Ganea) - I. Hagi (46 Vînă), Fl. Cernat (70 Boukaka), A. Chițu (46 Fl. Tănase). FC Viitorul pregătește partida din etapa a 18-a a Ligii 1, cu ASA Tg. Mureș, programată duminică, 22 noiembrie, de la ora 18.00, în deplasare.

Citește și:

FC Viitorul rămâne în grafic în lupta pentru play-off

FC Viitorul a pierdut derby-ul cu Astra