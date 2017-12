Ginerele lui Bercea Mondial rămâne după gratii

Un nou episod din serialul Bercea-Băsescu s-a derulat, ieri, la Curtea de Apel Constanţa, acolo unde ginerele lui Bercea Mondial, Marius Constantin, a apărut în faţa instanţei şi a cerut să fie eliberat din arest preventiv şi trimis în arest la domiciliu. El a susţinut că este nevinovat deoarece nu a pus mâna pe banii daţi de cumătrul său, Mircea Băsescu, ci soţia lui, Izaura Anghel, i-ar fi luat. După deliberări, judecătorii i-au respins solicitarea lui Marius Constantin şi au decis ca el să rămână după gratii pentru următoarele 30 de zile. Amintim că bărbatul este acuzat că l-a şantajat pe Mircea Băsescu, pe care l-a ameninţat că va face publică o înregistrare compromiţătoare la adresa acestuia dacă nu înapoiază familiei 280.000 de euro pe care interlopii susţin că i-au dat fratelui preşedintelui. Mircea Băsescu l-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai, în biroul său din Portul Constanţa, în care au picat Marius Constantin, soţia sa şi fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea Mondial. Cei trei au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Băsescu. Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Din acel moment, rudele lui Bercea au făcut tot posibilul să-l scoată pe acesta din puşcărie. I-au ameninţat pe martorii incidentului, au minţit în faţa anchetatorilor şi au ajuns chiar la fapte de corupţie. Florin Anghel, fiul lui Bercea, i-ar fi cerut ajutorul cumătrului Băsescu pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa cum era de aşteptat, favoarea ar fi avut un preţ: 600.000 de euro. Bani pe care neamul lui Bercea i-ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea Băsescu prin intermediul liderului organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt, Marian Căpăţână. Din aceştia, conform declaraţiei lui Florin Anghel, 300.000 de euro ar fi mers la Traian.

LAUDA DE SINE… Timpul a trecut, însă Bercea Mondial a rămas în spatele gratiilor. Văzând că ajutorul lui Băsescu se lasă aşteptat, Florin Anghel i-a cerut înapoi banii. Conform declaraţiei acestuia, a reuşit să-şi recupereze 315.000 de euro înainte de a fi încarcerat după ce a fost condamnat definitiv la cinci ani şi trei luni de puşcărie în acelaşi dosar în care tatăl său a primit opt ani şi nouă luni de detenţie pentru tentativă de omor. După ce Florin Anghel a ajuns în puşcărie, sora lui, Izaura Anghel, şi soţul ei, Marius Constantin, au preluat îndatorirea de a recupera restul de 280.000 de euro de la Mircea Băsescu. Cei doi, dar şi unul dintre fiii lui Bercea, în vârstă de 17 ani, l-ar fi ameninţat pe cumătrul lor atât la telefon, cât şi faţă-n faţă. Ei i-au spus că, dacă nu le dă înapoi cei 280.000 de euro, vor merge la ziare şi la televiziuni şi vor face publică o înregistrare în care Mircea Băsescu le cere bani ca să-l scoată din puşcărie pe Bercea Mondial. Potrivit luju.ro, interlopul doljean se lăuda cu relaţiile sale de la Bucureşti, care îl vor ajuta să scape de închisoare. Dovada este stenograma unei discuţii interceptate de SRI şi aflată la dosarul în care procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Craiova l-au trimis în judecată pe interlop pentru tentativa de omor. „Am discutat cu un român mare la telefon... Aseară am stat la Bucureşti! Crezi că am stat să dorm! Am şi eu oameni! Acum a plecat omul de la românul cel mare”. Se pare că proverbul „Lauda de sine nu miroase-a bine” i se potriveşte perfect lui Bercea, pentru că niciun „român mare” nu l-a ajutat să fie eliberat.