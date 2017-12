Glenda Basa, asiatica din Kuweit îndrăgostită de Cetatea Tomisului

Printre străinii care străbat adesea faleza Cazinoului din Constanța de la un capăt la altul, Glenda Basa, cu aerul exotic, cu aparatul foto în mână și cu rucsacul pe umăr, pare a fi o simpatică turistă asiatică adusă la țărmul Mării Negre de unul dintre vasele de croazieră care poposesc pe țărmurile pontice. Dar nu este așa. Glenda Basa este mai mult decât o turistă îndrăgostită de România. I-am aflat povestea într-o după-amiază de sâmbătă, în fața Cazinoului, pe fundalul unui tango argentinian, „acompaniat” de un capricios vânt primăvăratic, în timp ce studenții ovidieni de la Facultatea de Arte animau faleza în pași de dans.

Impresionată de acea Românie despre care coregrafa constănțeană Stela Cocârlea îi povestea în pauzele de lucru de la Art - Center of the Arts din Kuweit, Glenda Basa și-a îndeplinit visul de a vizita frumoasa țară a lui George Enescu și a lui Brâncuși. A venit la Constanța pe 8 aprilie, la invitația Stelei Cocârlea, primul director al Centrului Artelor, în perioada 2013-2015, și fondatoarea primei școli de balet din Kuweit. S-a îndrăgostit pe loc de România, de oamenii și locurile ei. „Îmi plac mult locurile și oamenii de aici, care sunt foarte drăguți. Ar fi grozav să locuiesc aici. Chiar îmi doresc acest lucru. Înainte să vin aici am citit despre România, m-am informat despre locurile de aici. Îmi place că aici, la Constanța, oamenii știu să-și trăiască viața bucurându-se de lucruri simple. Nu este greu să te apropii de astfel de oameni”, a spus Glenda Basa.

Din Kuweit, fostul assistant manager al Stelei Cocârlea nu a venit doar cu bagajul personal, ci și cu o mulțime de cadouri pentru aceasta din partea prichindeilor care i-au fost elevi la Centrul Artelor din Kuweit. „Stela este un om frumos, din toate punctele de vedere. Este o profesoară și o coregrafă extraordinară. Foștii ei elevi din Kuweit, fie că sunt studenți sau adulți, îi simt lipsa”, spune simpatica filipineză Glenda Basa, care va rămâne în România până pe 15 aprilie.

Citește și:

„Primăvara Artelor”, în pași de tango, pe faleza Cazinoului

„Tango de stradă“, pe faleza Cazinoului