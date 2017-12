Google a omagiat-o pe Julia Child

Motorul de căutare Google şi-a modificat logo-ul, ieri, pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la naşterea maestrului bucătar american Julia Child, care a fost şi o cunoscută realizatoare de emisiuni de televiziune cu profil culinar. Astfel, logo-ul o prezintă pe Julia Child în timp ce gustă din mâncare, cu o figură foarte veselă. În spatele ei se află un banc de lucru pe care se găseşte o carte de bucate deschisă şi nişte sticle şi borcane. Literele care formează logo-ul sunt înlocuite cu imaginile unor ingrediente şi preparate: o oală de supă, o cratiţă cu un fel principal, un aperitiv colorat, un peşte, doi pui şi un tort de ciocolată.

Julia Child, născută McWilliams, pe 15 august 1912 şi decedată pe 13 august 2004, este celebră pentru că a popularizat bucătăria franţuzească în rândul americanilor, cu volumul ei de debut, ”Mastering the Art of French Cooking”, dar şi cu emisiunile de televiziune realizate de ea, cea mai celebră fiind The French Chef, care a avut premiera pe micile ecrane în 1963. Julia Child s-a născut în Pasadena, California şi, după ce a absolvit colegiul, s-a mutat la New York, unde a fost copywriter în departamentul de publicitate al unei firme de mobilă. S-a întors în California, în 1937 şi a petrecut următorii patru ani scriind pentru diverse publicaţii locale, lucrând în publicitate şi făcând voluntariat.

În cel de-al Doilea Război Mondial a lucrat la Biroul de Servicii Strategice, după ce a fost refuzată de cei de la forţele armate feminine şi cei din marină, pentru că era prea înaltă. Şi-a început cariera în armată ca dactilografă, apoi a continuat ca documentarist pentru şeful acestui birou, generalul William J. Donovan, în divizia Servicii Secrete. Pe când se afla transferată în Ceylon, l-a cunoscut pe Paul Cushing Child, tot un angajat al Biroului de Servicii Strategice. Cei doi s-au căsătorit în 1946, în Lumberville, Pennsylvania şi apoi s-au mutat în Washington. Paul Child, născut în New Jersey, care trăise în Paris, unde îşi urma cariera de artist şi poet, şi-a introdus soţia în magia bucătăriei franţuzeşti. În 1948, cuplul s-a mutat la Paris, unde Paul şi-a continuat cariera de militar. Cuplul nu a avut copii.

La Paris, Julia Child a studiat la celebra şcoală de bucătari Le Cordon Bleu şi apoi a fost eleva lui Max Bugnard şi a altor maeştri bucătari celebri. S-a înscris în clubul Cercle des Gourmettes, unde a cunoscut-o pe Simone Beck, care scria o carte de bucate franţuzeşti pentru americani, împreună cu Louisette Bertholle. Simone Beck i-a propus lui Juliei Child să lucreze cu ele, pentru a face acest volum mai incitant pentru americani. În 1951, Child, Beck şi Bertholle au început să predea cursuri femeilor americane, iar acestea se desfăşurau în bucătăria Juliei Child din Paris. Şcoala se numea L\'ecole des trois gourmandes, în traducere, Şcoala celor trei gurmande. În următoarea decadă, Julia Childs s-a mutat prin Europa, apoi la Cambridge, Massachusetts, timp în care cele trei testau reţete. Prima lor carte, ”Mastering the Art of French Cooking”, a fost publicată în 1961, de Alfred A. Knopf şi a fost un bestseller. În urma acestui succes, Child a început să scrie articole de gen în reviste şi avea o pagină regulată în ”The Boston Globe”. A publicat peste 20 de titluri, sub semnătura ei sau în colaborare cu alţii şi multe dintre acestea aveau legătură cu emisiunile sale de televiziune. Ultima sa carte a fost autobiografică, ”My Life in France” şi a fost publicată postum, în 2006 şi scrisă împreună cu nepotul său, Alex Prud\'homme. În 1963, Child a debutat în televiziune cu The French Chef şi a avut un succes imediat. Emisiunea a fost difuzată timp de zece ani şi a fost recompensată cu premii Peabody şi opt premii Emmy. Deşi nu era prima emisiune de gen, era cea mai vizionată, pentru că Julia Child era foarte şarmantă. În anii 1970 - 1980 a fost starul unor emisiuni de televiziune numeroase, precum Julia Child & Company, Julia Child & More Company şi Dinner at Julia\'s. Pentru cartea ”Julia Child and More Company”, a câştigat, în 1979, un National Book Award. În 1981 a fondat The American Institute of Wine & Food.

Faptul că utiliza ingrediente precum untul şi frişca a fost criticat de nutriţioniştii din zilele noastre. Julia Child a replicat vorbind despre ”o fanatică teamă de mâncare” şi i-a criticat pe cei care se concentrează prea mult pe nutriţie şi mai puţin pe plăcerea de a mânca. ”Ar trebui să ne bucurăm de mâncare şi să ne distrăm. Este una dintre cele mai simple şi drăguţe plăceri din viaţă”, spunea aceasta. Propria ei bucătărie a devenit decor pentru emisiunile de televiziune realizate şi este în prezent reprodusă la Muzeul Naţional de Istorie Americană din Washington. În 2000, Julia Child a primit din partea Guvernului francez Legiunea de Onoare şi în acelaşi an a fost aleasă fellow al American Academy of Arts and Sciences. În 2003 a primit Medalia pentru Libertate, acordată de preşedintele american. Julia Child a murit din cauza unei insuficienţe renale, cu două zile înainte de cea de-a 92-a aniversare.

Jean Stapleton a portretizat-o în muzicalul ”Bon Appetit!” din 1989, bazat pe lecţiile sale de gătit. Titlul filmului era derivat din celebra sa replică din emisiunile de gătit, ”Sunt Julia Child. Bon appetit!”. În 2002, a constituit o sursă de inspiraţie pentru ”The Julie / Julia Project”, un blog culinar popular al Juliei Powell, care a stat la baza bestellerului din 2005 ”Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen”, reintitulat ”Julie and Julia: My Year of Cooking Dangerously”. Cartea şi blogul au stat ulterior la baza filmului ”Julie & Julia”, în 2009, în care Meryl Streep a portretizat-o pe celebra bucătăreasă.