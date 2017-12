Grindeanu, pe făraș? Dragnea, pus pe „ignore“ de premier!

09:36:37 / 06 Iunie 2017

A FI SAU A NU FI CU GHILIMELE

Presupunand ca situatia este reala , guvernul Grindeanu are sansa sa dispara , ceea ce este normal in Romania atata timp cat obiectivele guvernului sunt fara legatura cu nevoile reale ale economiei .si axate pe interesele de partid si de grup . Nu putem exclude si ipoteza ca atitudinea de " independenta " a premierului sa fie premeditata cu scopul de a putea scapa repede de consecintele neputintei de a realiza programul demagogic clocit de PSD . Ne-am obisnuit cu programele care nu se realizeaza si cu guvernele care nu guverneaza . Important este sa " facem politica " activitate la care se pricep toti romanii . Grindeanu avea sanse sa se deosebeasca de guvernele PSD anterioare daca nu s-ar fi legat la cap cu cele doua activiste rele de gura si de musca , Firea si Olguta , la care o putem adauga si pe doamna figuranta , cu infatisare de calugarita , de la " interne " , personaje care se vor vedete si participante la concursul " cine nu stie castiga ". Si Firea isi pregateste scuzele pentru lipsa de rezultate invinovatind guvernul de lipsa de colaborare si sprijin . Firea vrea ca guvernul sa-i repare trotuarele din zona primariei , sa revopseasca zebrele la trecerile de pietoni , actiuni elementare pe care Firea le considera nedemne de functia si responsabilitatile ei . In sfarsit profit de ocazie pentru a scoate in evidenta obiceiul ca artunci cand vrei sa pozezi in intelectual , folosesti expresia " cu subiect si predicat " sau asa cum fac de la o vreme cei mai multi , arata cu destele ca e vorba de ghilimele , incapabili sa se exprime astfel incat sa rezul de la sine ca este vorba de ceva care necesita aceste ghilimele . In curand unii vor ajunge sa foloseasca mai mult mainile pentru a exprima inaltele lor idei . Sa nu ne ingrijoreze eventuala schimbare de govern , Toate sunt la fel indiferent de culoarea politica , Normal ar trebui sa facem toti efortul de a mentine guvernul Grindeanu in activitate , deoarece s-ar putea ca in locul lui sa vina unul si mai incompetent .