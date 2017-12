Guvernul ar putea opera încă două rectificări bugetare în acest an

Bugetul ar mai putea fi rectificat de două ori în acest an, în lunile septembrie şi noiembrie, iar la finele anului, deficitul se va încadra în maximum 3% din PIB. Anunţul îi aparţine ministrului Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. El a precizat că seceta nu a influenţat pînă în prezent echilibrul bugetar, deşi a afectat agricultura şi sectorul energetic, dar a explicat că rectificarea din septembrie este posibilă dacă situaţia va continua: \"Pînă în clipa de faţă, avînd în vedere posibilele efecte ale crizei internaţionale (pe pieţele financiare şi bursiere - n.r) şi condiţiile climaterice nefavorabile, am avut o politică bugetară prudentă. Observaţi că deficitul bugetar la şase luni este doar de 0,2% din PIB. Fireşte că el va creşte în ultima parte a anului, în mod tradiţional, dar ne vom încadra în limitele tratatului de la Maastricht, evitînd riscul intrării în procedura de deficit excesiv\". Vosganian a precizat că deficitul total, care include deficitul bugetului general consolidat, creditele angajate de administraţia locală şi despăgubirile date prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţii trebuie să se încadreze în plafonul de 3% din PIB: \"Nu sînt partizanul unei reduceri severe a deficitului, pentru că România are nevoie de finanţarea politicilor publice\". Ministrul a explicat marja mare, de aprox. un punct procentual, prin faptul că nu se cunoaşte în prezent nivelul total al retrocedărilor şi volumul total al creditelor contractate de administraţia locală: \"Dorim să evităm situaţiile în care să rămînem cu sume necheltuite. Am avut discuţii cu miniştrii. Avem proiecte foarte ambiţioase legate de modernizarea spitalelor, de construcţii de şcoli, de drumuri judeţene şi naţionale, şi dorim să le îndeplinim. Prioritatea noastră este pe domeniul investiţional\". La rectificarea bugetară din luna iunie, Guvernul a menţinut plafonul de deficit bugetar la 2,8% din PIB, nivel prevăzut pentru întregul an. Comisia Europeană a avertizat, însă, că deficitul va fi de 3,2% din PIB la sfîrşitul anului, conform metodologiei europene, dacă nu vor fi luate măsuri pentru controlul strict al cheltuielilor. Referindu-se la indicatorii macroeconomici, Vosganian a apreciat că avansul economiei va depăşi în acest an 6% din PIB, iar previziunile privind inflaţia se încadrează în ţinta oficială. În ceea ce priveşte indicatorii din proiectul de buget pentru 2008, ministrul a precizat că rămîn nemodificaţi.