Guvernul, hulit pentru majorarea TVA

MAJORAREA TVA A ÎNTÂRZIAT IEŞIREA DIN RECESIUNE. Măsura de reducere a pensiilor, luată în calcul de Guvern în 2010, ar fi scos ţara mai repede din criză, dar nu a avut suficient sprijin politic, a declarat ieri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, precizând că majorarea TVA, adică taxarea consumului întregii populaţii, a dus la explozia inflaţiei şi, culmea, le-a făcut mai mult rău pensionarilor. Despre reducerea TVA nu se pune însă problema, pentru că, peste noapte, Finanţele au decis (n.r. - a se citi „FMI a decis”) că nu mai este loc de dezechilibre şi impredictibil. „Nu ne mai permitem să modificăm legislaţia fiscală ca să fim plăcuţi, să fim populişti. Nu mărim taxele şi impozitele, dar menţinem cota unică. Sunt voci care cer reducerea TVA, dar trebuie să facem o analiză serioasă, pentru că dacă facem acest lucru fără să avem stabilitate financiară, tot ce am făcut până acum se duce pe apa sâmbetei”, a declarat ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. Şi pe bună dreptate. Rapoartele Fiscului au relevat că încasările din TVA au crescut spectaculos în ultimul an şi e uşor de dedus că un stat obişnuit să producă doar arierate nu se desparte cu una cu două de un asemenea bonus. Şi oficialii Curţii Constituţionale (CCR) au ieşit în lumina reflectoarelor, afirmând că nu ei au obligat Guvernul să majoreze TVA. „Noi nu am fost de acord cu reducerea pensiilor cu 15%, iar acea parte din lege a fost declarată neconstituţională. Soluţia pe care urmau să o adopte era problema politicienilor, nu a noastră”, a declarat preşedintele CCR, Augustin Zegrean.

ECONOMIA, APROAPE DE STOP CARDIAC. Ce ne aşteaptă de acum înainte, dacă reducerea TVA a ieşit de tot din planul Executivului? La nivel macro, perioada următoare va aduce intrări mai mari de capital în România, iar BNR va încerca să atenueze volatilitatea cursului valutar, susţine Mugur Isărescu. „Vom încerca să descurajăm volatilitatea extremă a cursului. Nu am făcut nimic dacă depreciem cursul. Şi această depreciere este un medicament cu zeci de tăişuri şi trebuie să ai în vedere când, cum şi în ce condiţii apelezi la un asemenea medicament periculos. Mult mai solide sunt reformele structurale, cele în care România s-a angajat, şi care trebuie duse la capăt”, a declarat şeful băncii centrale. El a mai spus că economia României a fost foarte aproape de un „stop cardiac” şi că injecţia de adrenalină aplicată de FMI ne-a salvat. Desigur, şi această injecţie intră în categoria „medicamentelor periculoase”, cu nenumărate efecte secundare, de care amintea guvernatorul. Din păcate, nimeni nu s-a consultat cu medicul sau cu farmacistul.