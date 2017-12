Guvernul Ponta IV, în analiză parlamentară

Ziua de ieri a fost una decisivă pentru PSD, UNPR, PC și PLR. După ce toată ziua comisiile parlamentare au analizat și apoi avizat noile propuneri de miniștri ale premierului Victor Ponta, seara, Guvernul Ponta IV a intrat în dezbaterea Parlamentului. Noua structură a Guvernului este una mult mai suplă. Ministerul Bugetului a fost unit cu cel al Finanțelor, iar cel al Educației cu cel pentru Cercetare. Sub același acoperiș vor sta Mediul și Apele. Tot la capitolul schimbări putem nota și dispariția a două posturi de vicepremier, rămânând unul singur, pe care îl va ocupa Gabriel Oprea. Am putea spune și că apelul a 18 deputați PSD, care au cerut ca din viitorul Guvern să facă parte ”tineri integri şi profesionişti”, considerând că astfel de oameni în Executiv vor ajuta la revitalizarea şi credibilizarea PSD, a avut efect, pentru că din noua structură fac parte mulți tineri. Înaintea votului de învestitură, premierul Victor Ponta a declarat că noua echipă guvernamentală se află în avantaj, deoarece 2015 este un an fără presiune electorală, în care pot fi continuate reformele întârziate. „Echipa rămâne să dovedească în 2015 - 2016 că poate să fie chiar mai bună decât echipa veche. Mai e un lucru, şi aici e în avantajul noului guvern: măsurile mai radicale, unele mai puţin populare, pot fi implementate mai uşor“, a spus Ponta.

SCHIMBĂRI Aprobarea pentru noua structură a Guvernului a fost dată în unanimitate de Comitetul Executiv Naţional al PSD, printre miniştrii noi ai PSD numărându-se Ionuţ Vulpescu (Cultură), Sorin Grindeanu (Comunicaţii), Angel Tîlvăr (Ministerul Românilor de Pretutindeni), Darius Vâlcov (Finanțe și Buget). În noua formulă, PC și UNPR au câte doi miniștri, iar PLR va avea trei: Graţiela Gavrilescu (PLR) - Mediu și Ape, Andrei Gerea (PLR) - Energie și IMM-uri, Mihai Tudose (PLR) - Economie; Sorin Câmpeanu (PC) - Educaţie şi Daniel Constantin (PC) - Agricultură; Liviu Pop (UNPR) - Dialog Social şi Gabriel Oprea (UNPR) - Interne. Fiecare dintre noii miniștri a anunțat care sunt proiectele pe care le are pentru ministerul pe care îl va conduce. Cu detalii despre proiectele lor vom reveni în edițiile următoare. Ceilalţi deținători de portofolii rămân neschimbaţi.

REGULI În ultima perioadă, tot mai multe voci, din partide diferite, au spus că ar fi bine ca Guvernul Ponta să plece sau să fie remaniat. Părerile despre acest subiect sunt însă împărțite. „Cred că trebuie să ne obișnuim să respectăm, în final, regulile democratice pe care le-am stabilit. Mandatul unui guvern, dacă nu e răsturnat printr-o moțiune de cenzură, e de patru ani, iar cel al președintelui e de cinci ani. Dacă a câștigat Klaus Iohannis și trebuie ca Guvernul Ponta să își dea demisia - păi atunci dacă, în 2016, guvernul cu noul PNL-PDL ar pierde alegerile, ar trebui să demisioneze și președintele? Răspunsul e nu. Premierul Ponta este decis să își ducă mandatul până la capăt și crede că pe baza unei bune guvernări, care să fie percepută ca atare de către cetățeni, trebuie să se gândească la câștigarea alegerilor din 2016“, a declarat Tăriceanu.

Ce știm despre noii miniștri

• Sorin Câmpeanu (PC) - Ministerul Educaţiei, este rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice din martie 2012 şi preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. Câmpeanu este şi secretar general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

• Viitorul ministru al Mediului, Graţiela Gavrilescu, (PLR) a fost inginer chimist-tehnolog prelucrarea cauciucului la SC ARPACOR SA Bucov, responsabil toxicologie şi protecţia mediului la aceeaşi firmă, iar din 1996 până în 2004 a fost director general al societăţii.

• Mihai Tudose (PLR) - Ministerul Economiei, este de profesie jurist. Din 2000 este deputat, iar în actuala legislatură e co-autor la 16 iniţiative legislative, niciuna economică.

• Sorin Grindeanu (PSD) - Ministerul Comunicaţiilor, a absolvit Facultatea de Matematică, Secţia informatică, a fost viceprimar al Timişoarei. El face parte din Comisia de apărare a Camerei Deputaților şi din cea pentru tehnologia informaţiei.

• Andrei Dominic Gerea (PLR) - Ministerul Energiei și IMM-urilor, revine în Guvern la mai puţin de un an după ce a făcut parte din Executiv, ca ministru al Economiei, reprezentant al PNL, partid al cărui membru a fost timp de 23 de ani.

• Viitorul ministru pentru Românii de Pretutindeni - Angel Tîlvăr (PSD) - președintele Comisiei pentru Afaceri Europene în Camera Deputaților

• Ionuţ Vulpescu (PSD) - Ministerul Culturii, este membru în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor şi consilier al preşedintelui de onoare al social-democraţilor, Ion Iliescu

• Liviu Pop (UNPR) - Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, a mai făcut parte din Guvern, utima funcție deținută fiind cea de ministru delegat pentru Dialog Social în Guvernul Ponta, în perioada mai 2012 - decembrie 2012. Din mai 2012 și până în iunie 2012 a fost și ministru interimar al Educației, Cercetării și Tineretului

• Darius Vâlcov (PSD) - Ministerul Finanțelor și Bugetului, a fost primar al orașului Slatina, iar din august 2014 a fost ministrul Bugetului