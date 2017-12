Guvernul refuză majorarea pensiilor de la 1 noiembrie

După o vară în care mult trîmbiţata majorare de toamnă a pensiilor a ţinut capul luptelor de pe scena politică a ţării, guvernanţii sînt mult mai rezervaţi în privinţa viitoarei indexări a veniturilor vîrstnicilor. Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Paul Păcuraru, susţine că devansarea termenului de majorare a pensiilor ar presupune o nouă rectificare bugetară. \"Casa Naţională de Pensii nu are bani pentru majorarea pensiilor de la 1 noiembrie 2007, ci încheie plăţile la zi. Dacă am avea o astfel de dispoziţie, Finanţele ar trebui să suplimenteze bugetul\", a explicat Păcuraru. Ministrul a precizat că decalarea termenului de majorare de creştere cu 7,5% din bugetul iniţial şi că resursele alocate bugetului de asigurări sociale în 2007 au depăşit 6,6 miliarde de euro. Păcuraru a arătat că majorarea punctului de pensie cu 5% de la 1 septembrie costă încă 300 de milioane de lei, iar propunerea PSD de devansare a termenului de majorare a acestora ar mai însemna cîte 800 de milioane de lei lunar, adică 500 de milioane de euro în total. \"Nu cred că se poate guverna prin licitaţie de la o lună la alta. Orice administraţie financiară lucrează cu venituri şi cheltuieli prognozate, nu poţi veni cu modificări de la o lună la alta. PSD a convenit cu noi, în negocierea din iulie, asupra posibilităţilor pe care le are bugetul de asigurări. La cererea pensionarilor ar trebui să facem mîine toată majorarea de 45 la sută\", a mai spus ministrul Muncii. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri, după şedinţa Biroului Permanent Naţional, că decizia acestui for de conducere al partidului are la bază propunerea făcută chiar de către pensionari, în cadrul întîlnirilor din ţară. El a subliniat că propunerea făcută de pensionari, şi asumată de PSD, are la bază asigurarea unui nivel de venituri care să le permită acestora să traverseze această iarnă în condiţii mai bune: „Credem că banii există, ei trebuie distribuiţi mai devreme decît am stabilit iniţial. PSD va iniţia un proiect de lege cu un singur articol, în care vom solicita devansarea acestui termen pentru 31 octombrie, respectiv 1 noiembrie 2007”.