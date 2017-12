Hagi, mulţumit pe jumătate

Chiar dacă FC Viitorul a ratat şansa de a urca din nou pe podiumul Ligii 1, după ce a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Gaz Metan Mediaş, în partida disputată luni, pe teren propriu, în etapa a 16-a, Gheorghe Hagi s-a declarat mulţumit de prestaţia echipei sale în repriza secundă. În plus, managerul tehnic al grupării de pe litoral a acuzat faptul că centralul Sebastian Colţescu nu a acordat o lovitură de pedeapsă după un henţ clar comis de Susnjar, în min. 83. “Păcat că nu am câştigat, pentru că am luptat şi am muncit. Am întâlnit o echipă foarte bună, organizată, cu un contraatac rapid. În prima repriză, am avut un ritm bun, dar ne-au închis şi nu am putut să-i punem în dificultate decât o dată, prin Chiţu. La pauză, am schimbat sistemul, ritmul a crescut şi puteam să câştigăm dacă se dădea penalty la henţul de pe final, pentru că a fost clar”, a spus Hagi. “A fost un joc destul de frumos, s-a evoluat într-un ritm alert şi, în multe momente, pe contre. Ştiam că echipa gazdă e foarte bună, mai ales pe teren propriu, unde dezvoltă un stil elaborat. Prima repriză ne-am blocat bine adversarul, am reuşit să marcăm la o fază fixă şi puteam să mai înscriem o dată. După pauză, ne-au surprins, dar am obţinut un punct, am rămas pe 3, iar acest lucru este excelent pentru moralul nostru”, a explicat antrenorul oaspeţilor, Cristian Pustai, care s-a declarat încântat de proiectul lui Hagi: “Ar trebui ca în toate discuţiile despre fotbal să se vorbească de această Academie, care a dat şi va da jucători la naţionala României. Venind aici, simţi că se poate realiza ceva. Hagi este un om care ne-a arătat că se poate reuşi corect în fotbal”.

ÎL VREA PE SÂNMĂRTEAN

Managerul tehnic al grupării de pe litoral a recunoscut că şi l-ar dori la FC Viitorul pe mijlocaşul Lucian Sânmărtean, care se va despărţi în iarnă de Pandurii Tg. Jiu. “Sânmărtean este un jucător foarte scump. El şi Cernat sunt cei mai buni decari din Liga. Şi Cernat era foarte scump, iar noi am avut o limită la salarii, pentru că nu ne putem permite. Sunt încîntat de jocul lui Sânmărtean şi sunt convins că la noi ar face artă. La 19 ani, când l-am luat la echipa naţională, i-am spus că seamănă cu Platini. Depinde de el dacă va dori să mai facă performanţă, dacă-şi doreşte să fie cel mai bun, pentru că nu contează vârsta”, a declarat Hagi.

Citeşte şi:

Doar un punct pentru Viitorul