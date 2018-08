Halep a stabilit și un record negativ

Eliminarea surprinzătoare a Simonei Halep în primul tur al ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, a stabilit și un record negativ. Tenismena constănțeană a devenit primul lider mondial al tenisului feminin eliminat în primul tur la US Open, după înfrângerea înregistrată luni seară, cu scorul de 2-6, 4-6, Kaia Kanepi (Estonia, locul 44 WTA) depășind-o fără drept de apel pe Halep, care își va păstra prima poziție în ierarhia mondială și după US Open.

Presa internaţională a fost surprinsă de eliminarea Simonei, titlurile fiind elocvente: „Halep nu face faţă presiunii şi este eliminată din nou în primul tur la US Open” - Marca; „E o înfrângere şocantă pentru Halep” - BBC; „Halep a devenit a şasea principală favorită la câştigarea turneului, în era Open, care iese din primul tur” - ESPN; „Kanepi o trimite acasă pe Halep oferind o adevărată surpriză” - site-ul oficial US Open.

„Am fost obosită, am jucat mult şi am câştigat multe meciuri în ultima vreme. Nu am simţit presiunea după ce am câştigat Roland Garros. Nu a fost ziua mea, jocul meu nu a fost suficient de echilibrat, nu am fost suficient de puternică pentru a câştiga. A fost doar o zi proastă pentru mine”, a spus Halep, după meci.